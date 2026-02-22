Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un clásico de Almodóvar y el gozo del cine en Xàbia

El Jayan participa en el ciclo "Wilder Cinema", que revisita grandes clásicos, junto a salas de Madrid, Barcelona, Guadalajara y Lleida

&quot;Mujeres al borde de un ataque de nervios&quot;, en pantalla grande.

"Mujeres al borde de un ataque de nervios", en pantalla grande. / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

«Mujeres al borde de un ataque de nervios», en pantalla grande. Este cine de Xàbia, el histórico Jayan, es un regalo. La sala se ha sumado a «Wilder Cinema», un ciclo que recupera grandes clásicos. Y solo hay otras cuatro ciudades en España (Madrid, Barcelona, Guadalajara y Lleida) que están proyectando películas que, con suerte, se pueden ver en pantalla grande en las filmotecas. Revisitar el clásico de Almodóvar es como volver a 1988, el año de su estreno. La próxima película: «El bueno, el feo y el malo», de Sergio Leone y con música de Ennio Morricone.

