Cultura
Un clásico de Almodóvar y el gozo del cine en Xàbia
El Jayan participa en el ciclo "Wilder Cinema", que revisita grandes clásicos, junto a salas de Madrid, Barcelona, Guadalajara y Lleida
«Mujeres al borde de un ataque de nervios», en pantalla grande. Este cine de Xàbia, el histórico Jayan, es un regalo. La sala se ha sumado a «Wilder Cinema», un ciclo que recupera grandes clásicos. Y solo hay otras cuatro ciudades en España (Madrid, Barcelona, Guadalajara y Lleida) que están proyectando películas que, con suerte, se pueden ver en pantalla grande en las filmotecas. Revisitar el clásico de Almodóvar es como volver a 1988, el año de su estreno. La próxima película: «El bueno, el feo y el malo», de Sergio Leone y con música de Ennio Morricone.
