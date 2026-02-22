Perduran los estragos del gran incendio de 2022 en la Vall d’Alcalà: los vecinos, a cortar pinos

El estrago del incendio de agosto de 2022 que se originó por un rayo en la Vall d’Ebo y que terminó arrasando 12.150 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat tardará todavía unos cuantos años en borrarse. Y los trámites administrativos también se eternizan.

Se han retirado miles de pinos carbonizados de la montaña pública. Pero en las parcelas privadas queda muchísimo trabajo por hacer. De hecho, el Ayuntamiento de la Vall d’Alcalà (linda con la Vall d’Ebo y el fuego calcinó gran parte de su término municipal) ha publicado ahora un anuncio en el que insta a los propietarios de terrenos a que realicen «actividades de apeo de árboles quemados y la extracción inmediata con carácter de emergencia».

La retirada de esos árboles carbonizados (Pinus halapensis) debe atenerse al protocolo de restauración ambiental postincendio.

El anuncio afecta a muchísimos vecinos. Aparecen 75 parcelas en el listado. Y su superficie varía muchísimo. La más grande abraza nada menos que 176.915 metros cuadrados. La más pequeña es un rodal de tierra de 110 metros cuadrados.

Este municipio cuenta con 159 vecinos censados.

La Ley Forestal

El anuncio alude a la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana, que establece que los terrenos forestales incendiados deben ser restaurados por sus propietarios.

El listado se publica para que los propietarios que no estén de acuerdo con ponerse ellos mismos manos a la obra a retirar pinos puedan manifestar su oposición. Cuentan con diez días hábiles. El anuncio se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Los trámites para borrar el desastre del fuego se eternizan.