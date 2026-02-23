OPINIÓ
Hola alcalde, recordes que portes deu anys governant Dénia?
Els populars li tornen la cortesia al PSPV, partit que va criticar que la primera visita de Pérez Llorca fora de partit: "Ni ronda nord, ni auditori, ni residència, ni segon centre de salut, ni institut, ni tren, ni pavelló. La ciutat fa massa temps que està parada"
Populars de Dénia
La carta del PSOE de Dénia és curiosa. La lliges i pareix que l’haja escrit un partit que acaba d’arribar a la ciutat i s’ha trobat tot malament. Però després recordes que l’alcalde és el mateix des de fa anys i ja tot quadra un poc més.
El que els ha molestat no és la visita del president del PPCV. El que els ha molestat és que ahir Dénia va veure un PP amb presència, amb dirigents autonòmics i amb gent parlant directament amb la Generalitat. I això es nota. Especialment perquè hi ha algú com Pepa Font que sí que està treballant perquè la ciutat tinga interlocució i no només visites puntuals per a fer-se fotos.
Perquè si fem memòria, l’etapa del Botànic amb Grimalt d’alcalde va deixar un gran moment institucional: la visita de Ximo Puig per pujar al Montgó. No una gran inversió, no una infraestructura decisiva, no un projecte desbloquejat. Una excursió. I ja. Ara, en canvi, escriuen una carta com si hagueren estat tot aquest temps esperant que algú altre governara per ells.
El tema de la segona residència és un bon exemple. En la carta pareix que la Generalitat haja decidit llevar-los un projecte que ja estava fet. Però la realitat és més prosaica: quasi dos anys per redactar-lo, el pressupost que passa de nou a quasi catorze milions i un calendari que pretenia construir-la en uns pocs mesos amb fons europeus. El PP ja va avisar en el ple que no hi havia temps, però es va continuar igual. Europa, com sol passar, no entén de bones intencions. I els diners no esperen.
Amb l’institut Gent de Mar passa una cosa semblant. Durant anys han defensat fer-lo en plena façana marítima, en el que és l’aparador turístic de la ciutat. I molta gent es feia la mateixa pregunta: de veritat no hi havia cap altre solar municipal? Perquè un institut pot anar en molts llocs, però la idea era plantar una autèntica caixa de sabates en primera línia. I el més significatiu és que ni molta gent que vos vota ho veia clar. Quan una proposta genera tants dubtes, potser no és que ningú la vulga bloquejar… potser és que no estava tan ben pensada.
El segon centre de salut apareix en la carta com si tot depenguera de la Generalitat. Però resulta que accessos, planejament i adequació del sòl també passen per l’Ajuntament. Eixos detalls solen quedar fora del relat.
I amb l’habitatge ja és per a nota. Demanen mesures, però encara estem esperant a veure quan l’Ajuntament es posa de veritat a cedir sòl municipal a la Generalitat. Molts municipis van ser dels primers a posar terrenys damunt la taula per al Pla VIVE de habitatge públic. Dénia va tardar mesos a fer eixa gestió. Mesos. I després demanen pressa als altres. Per cert, parlant d’habitatge públic: quants va construir el Botànic a Dénia en tots aquests anys? Exacte. Cap.
El port és un altre moment interessant. Conveni, Ducs d’Alba, passeig, Tamarindos… tot és urgentíssim ara. El que no expliquen és què han fet ells tots aquests anys per tindre un model clar. Ara hi ha una comissionada, Pepa Font, parlant amb la Generalitat i intentant ordenar temes que portaven massa temps parats. I això sembla que incomoda més que els retards.
El tren Gandia-Dénia ja és antològic. Reclamen a la Generalitat el que depén directament del Govern d’Espanya, que governa el seu partit. És com protestar davant l’ajuntament per una decisió que has pres tu mateix al teu despatx.
I després arriba la llista final. Llegida seguida no sembla una crítica al Consell, sembla el resum dels anuncis del seu govern que han anat quedant pel camí. Un balanç involuntari que explica més del que pretenien. Perquè al final la realitat és prou simple: fa deu anys que governeu Dénia i el balanç és el que és. Una plaça de ferro en ple centre que ha costat tres milions d’euros, una estació d’autobusos que sembla feta amb dos contenidors i poca cosa més.
Mentrestant, ni ronda nord, ni auditori, ni residència, ni segon centre de salut, ni institut, ni tren, ni pavelló. La ciutat fa massa temps que està parada. Sense idees, sense empenta, sense projectes que il·lusionen. El que sí que tenim és el govern més car de la història de l’Ajuntament, amb pràcticament tots els regidors alliberats i amb encara moltíssimes coses per fer.
Però tranquils, el Partit Popular està preparat per a governar. I Dénia necessita, més que mai, donar-li la volta a esta ciutat grisa en què esteu convertint-la.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse