Xàbia, la desaladora y la alianza por la gestión pública del agua

Xàbia se bebe el Mediterráneo. Sí, le tiene tanta afición al mar que se lo bebe a sorbos. Lo mejor que han hecho los políticos en mucho muchísimo tiempo: ponerse de acuerdo para construir una planta desaladora que hoy es una pieza clave en "la estrategia de resiliencia y adaptación" al cambio climático. "La desalación no es solo una alternativa técnica. Es una garantía de seguridad hídrica y de estabilidad para la ciudadanía", ha afirmado la alcaldesa, Rosa Cardona, hoy, en la asamblea general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Ha tenido lugar en la desaladora (unos cuantos asistentes han participado de forma telemática). Si hay sequía (pertinaz la anterior a las copiosas lluvias de este invierno), en Xàbia como quien oye llover. Y si llueve a cántaros, torrencialmente, y hay arrastres en los pozos y el agua sale turbia (lo que ha ocurrido en muchos pueblos en los últimos meses), pues Xàbia lo ve igualmente claro: la desaladora, que costó 24 millones de euros y los pagó el pueblo, ha sido la mejor inversión posible.

La alcaldesa ha celebrado que los gestores públicos del agua planteen ahora gestinar también los residuos (la basura). "Es una visión más amplia de la sosteniblidad y de la economía circular. Los municipios afrontamos retos cada vez más complicados: reducción de emisiones, eficiencia energética, reutilización de recursos y educación ambiental. Afrontarlos desde lo público y con criterios técnicos es la mejor garantía para nuestros vecinos", ha subrayado Rosa Cardona.

Que la asamblea haya tenído lugar en Xàbia sitúa a la Marina Alta como referente en la gestión pública de los sistemas de agua urbana en contextos de elevada complejidad hidrológica.

De la comarca, han participado otros pueblos comprometidos con la gestión pública como Gata de Gorgos, El Poble Nou de Benitatxell, Ondara, Pedreguer y Benissa. Han situado este servicio como un eje estratégico. Todos los gestores públicos están apostando por la digitalización.

Así es la gran fábrica de agua de Xàbia y la Marina Alta / A. Padilla

La celebración de esta Asamblea en Xàbia pone en valor la trayectoria de anticipación desarrollada en un territorio caracterizado por la limitación estructural de recursos hídricos y por una elevada presión demográfica estacional. El suministro exige soluciones técnicas avanzadas, diversificación de fuentes y una gestión orientada a la seguridad hídrica.

Durante las intervenciones institucionales se destacó que los servicios de abastecimiento y saneamiento se encuentran en un momento clave, marcado por la necesidad de reforzar la resiliencia de las infraestructuras, acelerar los procesos de digitalización, mejorar los rendimientos hidráulicos y avanzar en la gestión patrimonial de los activos, todo ello en un escenario definido por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos que someten a una elevada exigencia operativa a los sistemas.

Cooperación técnica

En este contexto, AEOPAS se consolida como el principal espacio de cooperación técnica entre operadores públicos, permitiendo compartir conocimiento aplicado, generar herramientas operativas comunes y avanzar en la homogeneización de criterios de gestión en todo el territorio.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el papel estratégico de la formación técnica especializada. Los itinerarios formativos impulsados por la asociación están permitiendo:

Reforzar la capacidad operativa de los servicios.

Garantizar el relevo generacional.

Retener el conocimiento técnico.

Facilitar la implantación de los nuevos enfoques de gestión del riesgo.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del agua de consumo y de depuración.

Este proceso está contribuyendo de forma decisiva a la consolidación de un modelo público profesionalizado, basado en la cualificación del personal, la gestión avanzada de infraestructuras y la toma de decisiones apoyada en datos.

Junto a la capacitación técnica, las campañas comunes de sensibilización impulsadas por AEOPAS están desempeñando un papel relevante en la generación de cultura del agua y en la visibilización del trabajo que realizan los servicios públicos, trasladando a la ciudadanía el valor real de un sistema que opera de forma continua para garantizar un derecho básico.

Para la Marina Alta, la celebración de esta asamblea tiene una importancia estratégica. No solo supone el reconocimiento al esfuerzo realizado durante años para asegurar el abastecimiento en un territorio especialmente vulnerable a la escasez, sino que proyecta a la comarca como un espacio de referencia en la aplicación de soluciones técnicas como la desalación, la planificación a largo plazo y la gestión eficiente de los recursos.

Eficiencia energética

El encuentro permite además reforzar la cooperación entre administraciones locales y operadores públicos en un momento en el que los municipios deben afrontar retos de gran alcance, como la renovación de infraestructuras, la reducción del agua no registrada, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías.

La asamblea ha puesto de manifiesto que el fortalecimiento del modelo público pasa por la generación de capacidad técnica, la financiación adecuada y la existencia de espacios de colaboración estables que permitan dar respuestas coordinadas a los desafíos del sector.

Noticias relacionadas

Con la celebración de esta cita, Xàbia y la Marina Alta se consolidan como punto de encuentro del conocimiento técnico y de la innovación en la gestión pública del agua urbana. Estos servicios son esenciales para el desarrollo sostenible, la cohesión social y la resiliencia de los territorios.