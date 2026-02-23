Xàbia pide a la Diputación que amplíe los meses del retén de bomberos tras el trágico incendio de Jávea Park

El retén de verano de bomberos en Xàbia se queda corto. Emergencias casi diarias e incluso tragedias como la del incendio en una finca de Jávea Park, en la playa del Arenal (incendio con dos fallecidos), ponen de manifiesto que el municipio necesita que se amplíen los meses en los que los bomberos del Consorcio de Alicante tienen aquí su base.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, junto al concejal de Emergencias, Juan Ortolá, y el intendente jefe de la Policía Local de Xàbia, José Antonio Monfort, para abordar el refuerzo del servicio provincial de bomberos en el municipio.

Una vez más, la alcaldesa reclamó la ampliación del periodo anual de actividad del retén del Servicio Provincial de Bomberos en Xàbia con el fin de adaptar la cobertura a la realidad actual del municipio y al conjunto de emergencias que se registran a lo largo del año, petición que viene realizando el Ayuntamiento de Xàbia desde hace tiempo.

Cardona subrayó que esta ampliación no responde únicamente al riesgo de incendios forestales, sino también a la atención de incendios en viviendas, rescates, accidentes y otras intervenciones urgentes (una de las habituales es la apertura de viviendas de vecinos mayores que se accidentan en casa) que requieren una respuesta inmediata. En este sentido, destacó que las situaciones de emergencia no se concentran exclusivamente en el verano, sino que cada vez se extienden más hacia la primavera y el otoño, en un contexto de temperaturas elevadas y condiciones climáticas cambiantes.

Ambas administraciones están estudiando una ampliación progresiva del calendario de actividad del retén para este mismo ejercicio. Para este año ya se espera que, además del periodo estival, el servicio cubra también un periodo más amplio. Asimismo, se plantea una implantación gradual en los próximos años con el objetivo de seguir ampliando el tiempo de operatividad hasta alcanzar, como meta, la disponibilidad del retén durante todo el año.

El concejal de Emergencias, Juan Ortolá, incidió en la necesidad de planificar a medio y largo plazo para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier tipología de emergencia. Por su parte, el jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, puso en valor la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, señalando que una mayor cobertura temporal permitirá mejorar los tiempos de respuesta tanto en incendios forestales como en siniestros urbanos y otras actuaciones urgentes.

Un retén operativo todo el año

La alcaldesa agradeció la predisposición mostrada por el presidente de la Diputación y expresó su confianza en que el trabajo conjunto entre ambas instituciones permita avanzar de forma progresiva hacia un retén operativo durante todo el año, reforzando la seguridad de Xàbia y mejorando la protección de vecinos y visitantes.