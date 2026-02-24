"El Formiguer Cooperativa Valenciana", el nombre de las viviendas sociales de Pedreguer que los propios vecinos ya "codiseñan"

Trabajo de hormigas. Avanza sin pausa. Laborioso. Participativo. Las viviendas sociales de Pedreguer definen su filosofía. La vivienda social puede interpretarse a través de la fábula de "La cigarra y la hormiga". Hay proyectos extraños, como el de las VPO de Alicante (chirrían como el canto de la cigarra), y otros que se trabajan desde la transparencia, la colaboración y el sentido colectivo (dedicación de hormiga). Y esta última dinámica es la de Pedreguer. Avanza el proceso participativo para la creación del primer proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso de la Marina Alta. Pedreguer marca el paso. Y también van en esta línea Gata y el Verger. El grupo de futuras viviendas pedregueras ya tiene nombre: "El Formiguer Cooperativa Valenciana". Ahora se ha iniciado la planificación arquitectónica del edificio.

La primera sesión de trabajo fue la de estudiar el modelo de cesión de uso (Pedreguer no pierde la titularidad de los terrenos). La segunda consistió en elaborar los estatutos. La tercera, la última hasta ahora, ha permitido empezar a definir la arquitectura de la finca. Y se basa en el "codiseño". Los vecinos participan en dibujar el edificio. Cuentan con la asistencia técnica de la cooperativa Neitin, especializada en el desarrollo de nuevos modelos cooperativos. Y esa sesión la coordinó Crearqció, cooperativa de arquitectura especializada en urbanismo feminista y procesos participativos. El codiseño permite participar en las soluciones arquitectónicas y de diseño de espacio comunes y de las viviendas a los participantes. Esa fórmula de implicar a los vecinos en cómo será el edificio refuerza la vida comunitaria y la sostenibilidad.

Modelo arraigado y no especulativo

A la jornada asistió la concejala de Industria, Marian Costa Costa, que quiso conocer de primera mano este proyecto pionero en la Marina Alta. Mientras, el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, ha expresado su satisfacción por el enfoque de esta iniciativa de viviendas sociales. "El Formiguer Cooperativa Valenciana ha dado un paso más para constituirse como cooperativa. El ayuntamiento está convencido de que es factible un modelo de acceso a la vivienda más humano, no especulativo y arraigado en el territorio. Además, se están sentando las bases para que las administraciones locales puedan ofrecer distantas soluciones al problema del acceso a la vivienda. Desde el ayuntamiento seguiremos apostando por estas fórmulas de economía social que dan prioridad a las personas y a la función social de la vivienda", ha manifestado el alcalde.