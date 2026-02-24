La oposición de Benissa lo ve claro: lo ilegal es dar licencia para construir en la última costa virgen

La planificación urbanística de Benissa está desfasada en muchos sentidos (el PGOU es de 1982), pero da margen al ayuntamiento para rechazar la licencia de obras pedida por Benissa Natura, S. L., y evitar que esta mercantil construya en el Tossal de l'Asprar, un tramo virgen de la costa de 55.000 metros cuadrados, un hotel y villas de lujo. La oposición de Benissa lo tiene clarísimo. Asegura que no hay que inventar nada, que el PGOU y, sobre todo, el plan especial de protección de la franja costera, aprobado en 1998, permiten denegar la licencia e iniciar el camino para salvar para siempre esos terrenos, un tesoro natural (hay endemismos de flora) y paisajístico.

Mari Carme Ronda, Juan Carlos Mut e Isidoro Mollá muestran el plan de protección de la franja litoral / A. P. F.

Los portavoces de Reiniciem Benissa, Juan Carlos Mut, Compromís, Mari Carme Ronda, y Cibe, Isidor Mollá, han insistido hoy en que lo ilegal no es denegar la licencia, sino concederla. Han denunciado que el gobierno local del PP y el alcalde, Arturo Poquet, que es también concejal de Urbanismo, han pecado de "inacción" y, primero, dejaron que caducara la suspensión de licencias de un año sin hacer nada, sin iniciar la modificación puntual del PGOU para preservar de todas todas estos terrenos, conocidos también como Patmore, que es el apellido de quienes fueron los propietarios, una familia de la aristrocracia británica.

Mari Carme Ronda ha asegurado que otra irregularidad fue otorgar a Benissa Natura la licencia de segregación de parcelas. Ha asegurado que ese permiso incumple la ordenación pormenorizada del PGOU y se carga calles que estaban dibujadas en el planeamiento.

La zona en rosa, en la que está dentro todo el área del Tossal de l'Asprar o Patmore, define la zona de influencia del plan especial de protección de la franja litoral / Levante-EMV

Los tres portavoces han insistido en que este asunto dista un mundo del de Serra Gelada de Benidorm, que ha terminado con el ayuntamiento condenado a pagar una indemnización de 350 millones de euros. Han precisado que en el caso de Benidorm sí había un convenio firmado entre los propietarios y el consistorio. En el Tossal de l'Asprar, la mercantil presentó un convenio y pidió una modificación del PGOU para construir el hotel y las villas de lujo. No se han aprobado. De ahí que Mari Carme Ronda haya deducido que el problema lo puede tener el ayuntamiento si da licencia y luego los tribunales la anulan y hay que indemnizar a la empresa. Ha preguntado que si eso ocurre responderán con su patrimonio quienes aprueben el permiso de obras. Y también ha remarcado que no hay que temer las amenazas de la empresa.

Alfons Padilla

Los portavoces han mostrado los planos del plan especial de protección de la franja costera (hizo posible que Benissa cuente con un paseo ecológico litoral que recuperó el uso público de la costa). Se ve claro que todo el ámbito de esos terrenos llamados Patmore está dentro del área de influencia. Mari Carme Ronda ha insistido en que esa zona funciona como "una servidumbre" y no se puede dar licencia así como así. De entrada, debe constituirse una junta asesora del litoral integrada por el alcalde, un biólogo conocedor de los valores naturales de la costa de Benissa, un arquitecto experto en construcción sostenible, el arquitecto municipal y otro arquitecto experto en paisajismo. Ese trámite preceptivo de constituir la junta asesora no se ha cumplido.

El Tossal de l'Asprar de Benissa / A. P. F.

La portavoz de Compromís ha subrayado que Benissa Natura sabe de sobra que su proyecto no tiene encaje en el PGOU de 1982 y que, por ello, pidió una modificación puntual del planeamiento. Ese PGOU está desfasado en muchos sentidos. Pero sí señala que no se pueden realizar cambios en la geomorfología ni deteriorar ni erosionar laderas naturales. El Tossal de l'Asprar es agreste y baja en declive hacia el mar.

Denuncia ante la Fiscalía

La oposición ha recordado que ya ha denunciado ante la Fiscalía por presunto delito medioambiental y urbanístico la tala de árboles que ha realizado la empresa en los terrenos. Mari Carme Ronda ha subrayado que esos trabajos ya han supuesto una vulneración del plan de protección de la franja litoral. Juan Carlos Mut ha añadido que, desde fuera de los terrenos, se ve claramente que incluso se ha arrasado flora protegida. Los siguientes trabajos que prevé la empresa son los de las catas edafológicas (características del suelo). Los tres portavoces han advertido que eso ya supondrá movimientos de tierra y más impacto en un terreno que la mercantil, al no contar con licencia, no puede tocar. Los portavoces han avanzado que ampliarán la denuncia ante la Fiscalía.

Estos tres grupos llevarán esta noche al pleno una moción para proteger la flora de estos terrenos. Han recalcado que el Tossal de l'Asprar atesora una gran riqueza botánica.

Mientras, el portavoz de Cibe han advertido que el gobierno local está incurriendo en "una cadena de presuntas prevaricaciones" al eludir acuerdos de pleno para proteger este tramo virgen. Ha reiterado que el alcalde cuenta con herramientas de planeamiento para denegar la licencia.

Los tres portavoces han destacado el clamor del pasado domingo, el día de la cadena humana que "abrazó" estos terrenos, a favor de que se proteja este tramo virgen y se frene la especulación en el litoral de Benissa.