Pego fija la Marjal como protagonista de marzo y abril

Pego vuelve a ofrecer la posibilidad de conocer mejor su Marjal con una serie de experiencias programadas para los meses de marzo y abril. Se trata de cuatro rutas con las que sumergirse en el paraje natural y disfrutar de su fauna y flora. La primera de las jornadas se ha programado para el 15 de marzo a las 10 horas, ‘La búsqueda del tesoro en la Marjal’, una emocionante propuesta llena de naturaleza, enigmas y diversión; con un recorrido mágico por lugares como el Blau del Calapatar, la Muntanyeta Verda y el Salinar. En esta actividad, los participantes deben superar pruebas y resolver preguntas relacionadas con la reintroducción y reinserción de aves, la fauna y la flora del parque, así como las artes de pesca tradicional y acuíferos o la gastronomía y productos locales. Una experiencia dinámica y para todo la familia.

Una de las rutas ornitológicas / Levante-EMV

La segunda cita será el 22 de marzo, con una nueva ruta ornitológica, una buena ocasión para conocer con más precisión las aves que sobrevuelan las cielos de la Marjal. Con la colaboración de Valencia Birding, esta experiencia empezará a partir de las 9.30 horas.

Ruta guiada por Joan Sala

Ya en abril, la primera de las propuestas será la ruta interpretativa por la Marjal sobre la flora y fauna del paraje natural, de la mano de Joan Sala. Una ruta que empezará a partir de las 9.30 horas. A la misma hora, pero del día 19 de abril, tendrá lugar la cuarta incursión por el parque natural. De nuevo una visita para conocer las aves, ruta ornitológica de la mano de Valencia Birding.

“Llega el buen tiempo y la Marjal se convierte en uno de los puntos más apetecibles para visitar. Estas cuatro propuestas, que ya se han consolidado en la programación habitual que ofrece el municipio de Pego, son una buena ocasión para conocer mejor uno de nuestros pulmones, uno de nuestros tesoros más preciados”, remarca el concejal de Turismo, Ricardo Sendra.