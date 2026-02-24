El pulpo hace "putxero" y pueblo en Benissa

El pulpo hace pueblo. Y hace "putxero". Buenísimo. Benissa sabe que tiene una receta perfecta. El "putxero de polp" es tradición condensada, la de los guisos tradicionales. Y es también creatividad. A los pescadores se les ocurrió meter un día un pulpo en el chup chup de esa olla llamada "puchero". Ocurre como en la paella, que el recipiente y el plato comparten nombre. De tierra adentro y marinero, el "putxero de polp" es un plato de una originalidad tentacular. Lo abraza todo: esencia, territorio, familia y amigos (receta habitual en las kàbiles de los Moros y Cristianos de Benissa), sabor y singularidad gastronómica, orgullo de pueblo...

Da hasta para una ilustración tremendamente imaginativa. La ilustradora benissera Alba López ha dibujado un ajetreado pulpo que casi hace malabarismos con todos los ingredientes del "putxero de polp". Lleva en sus tentáculos los tradicionales "setrill" (aceitera), el mortero o la cuchara de madera. El cefalópodo también tiene traza para agarrar el caldero. Más de un cocinero le envidiará la destreza. Cuando alguien está hasta el gorro de trabajo, suele decir eso de "me faltan manos". Este pulpo le echa tentáculos al "putxero".

Restauradores que participarán en la ruta de la tapa del "putxero de polp" / A. P. F.

Benissa vivirá el día grande de su plato identitario este sábado. La jornada, impulsada por el concejal de Fiestas, Adrián Cabrera, Cristina Rodríguez, de M de Alejandría, y Pedro Cabrera, de HostelBe, hace "comboi". El "putxero de polp" alimenta el caldo del consenso. Participan 17 bares y restaurantes que cocinarán tapas inspiradas en este guiso. Se han sumado bodegas locales y de la Marina Alta (el vino del terreno le va fenomenal a este plato de mar y montaña). También hay un mercado de productores de kilómetro cero. Mientras, los grandes cocineros también tienen hambre de "putxero". Se han enrolado en la jornada Alberto Ferruz, del BonAmb de Xàbia (dos estrellas Michelin), Rafa Soler, de Audrey's de Calp (una estrella), Ferdinando Bernardi, de Casa Bernardi (otra estrella), Macarena Fortón, del Rall (Cacau d'Or), y Vicent Jiménez, el talentoso cocinero de Benissa que lleva los fogones de la Escondida de Dénia.

La ilustradora Alba López junto al ajetreado pulpo que ha creado / A. P. F.

Además, las Amas de Casa cocinarán en vivo (pulpos fresquísimos) y directo el "putxero de polp". Se servirán 150 raciones. La "bunyoleras" de Benissa elaborarán este dulce de calabaza, postre perfecto para una jornada tremendamente nutritiva.

Apasionados de los guisos a fuego lento

La presentación este lunes de "Essència. Putxero de Polp de Benissa", el título con esencia y sustancia de la jornada, ya reunió en el Taller d'Ivars a un puñado de apasionados de los guisos populares de fuego lento. "Situamos a nuestro municipio en el epicentro de la gastronomía", destacó el alcalde, Arturo Poquet.

El sábado hay otro aliciente: el "putxero" bullirá en pleno centro histórico, en el Carrer Puríssima y la Plaça Rei Jaume I, junto a la basílica ("la catedral de la Marina").