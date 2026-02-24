A vueltas con las viviendas de uso turístico. Una ciudad turística, no ‘turistificada'

Existe una gran diferencia entre ambos conceptos y evitar que la 'turistificación' ejerza su transformación irreversible sobre nuestras ciudades pasa por tomar conciencia del modelo de municipio en el que queremos vivir y aplicar las medidas correctoras necesarias para proteger y preservar nuestra esencia.

Y en esas estamos en Dénia, que en ningún momento niega ni renuncia a su enorme potencial turístico y la prosperidad que nos asegura.

En esas estamos, por ejemplo, intentando que nuestro casco antiguo no sea devorado por la 'turistificación', con medidas como la suspensión de licencias a nuevas VUT.

Como era de esperar, ya se han alzado las voces que, interesadamente, equiparan esta decisión del gobierno municipal con un ataque al sector "que nos da de comer". En este caso, es la presidenta de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV), Silvia Blasco, quien ha iniciado una campaña en medios de comunicación contra la moratoria a las viviendas turísticas; a nuestro entender, con una argumentación simplista y carente de fundamento: que a menos VUT, menos turismo.

Si la reducción del número de VUT regladas hubiera generado una caída de la actividad económica turística en Dénia deberían observarse, al menos, uno de los siguientes efectos: un descenso en el número de turistas, una reducción de las pernoctaciones, la caída significativa en el nivel de ocupación o una tendencia a la baja en las tarifas medias de los hoteles

Sin embargo, según los datos que manejamos desde la Smart Office de Turismo Dénia, ninguna de ellas se ha dado en nuestra ciudad. Bien al contrario, según el INE ha crecido la cifra de turistas un 3,56% en el último año (de 1.090.783 en 2024 a 1.129.636 en 2025); y en el caso del turismo internacional el incremento ha sido del 24,60%.

Se ha registrado asimismo un fuerte incremento de las pernoctaciones en apartamentos, ha aumentado también el nivel de ocupación media anual y se ha incrementado el ADR (tarifa media diaria) en un 5,35%.

Nada parece coincidir, por lo tanto, con los pronósticos de la APTURCV, que, por otro lado, no indica, cuando señala la reducción en un 25% de las VUT, que la misma Conselleria de Turismo ha dado de baja unas 700 licencias por no haber subsanado deficiencias pendientes en sus solicitudes.

En su escrito, tampoco los datos que la señora Blasco ofrece sobre el número de VUT activas en Dénia concuerda con los datos oficiales: asegura que en 2024 eran 1.474, reducidas a 1.096 en 2025. No obstante, según los datos de los que disponemos en la Smart Office del Departamento de Turismo, en el registro oficial de GVA Turismo hay 5.022; y según el INE, a fecha de 1 de noviembre de 2025, había 2.789 viviendas de uso turístico detectadas en plataformas online.

Así pues, no entendemos las cifras en las que se sustentan las afirmaciones de APTURCV, que, por otro lado, acusa al Ayuntamiento de Dénia de haber adoptado una medida tan importante como la suspensión de licencias a nuevas VUT “sin base técnica ni indicadores objetivos”. Otra afirmación que demuestra la ligereza de sus argumentos, ya que previamente a la adopción de esta medida, desde el consistorio se encargó a la Universidad de Alicante el estudio “Análisis y propuesta regulatoria del mercado de viviendas de uso turístico ofrecidas por plataformas online en Denia” (de A. Ortuño, J. Casares y P. Valenzuela).

Una de sus conclusiones es precisamente la que yo he esgrimido para comenzar este artículo: “Con el objetivo de mantener la identidad y valores culturales de Dénia, se propone la limitación de VUT en el centro urbano, utilizando como indicador el número de plazas VUT por cada 100 habitantes".

Y en esas estamos, de la mano de la ciudadanía y también de AEHTMA, nuestra asociación empresarial de hostelería y turismo, con la que la colaboración es fluida y muy fructífera.

Con la misma presidenta de APTURCV mantuvimos un encuentro en FITUR y teníamos una reunión prevista la semana pasada que, casualmente, anuló el día antes de la publicación en la prensa de su artículo sobre Dénia.

Noticias relacionadas

Nuestra disposición a conversar sigue intacta. Pero también nuestra determinación de regular, mediante una ordenanza, la cifra y la actividad de las viviendas de uso turístico en el casco urbano. Porque esto no va de balances de ganancias o pérdidas del negocio; esto va de preservación de nuestra esencia y de la forma de ser y vivir que ha cautivado durante décadas a nuestro turismo.