8M: Benitatxell continúa rindiendo homenaje a sus mujeres trabajadoras ‘del pasado’ con la segunda entrega del documental ‘Memoria Viva’

Marzo es siempre en El Poble Nou de Benitatxell el mes de reivindicación de las mujeres. La Concejalía de Igualdad, con la colaboración de la Associació de Dones, la European Union of Women Marina Alta, Clásicas y Modernas, la Biblioteca Municipal y la Escuela Municipal de Fútbol Base, ha preparado numerosas propuestas para todos los gustos y edades que arrancarán el 3 de marzo y se extenderán hasta el día 10.

Bajo el lema ‘Igualdad de derechos en la calle, en el deporte y en la cultura’, el Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha presentado este martes la programación oficial con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una propuesta que pone el foco en seguir homenajeando a las mujeres mayores trabajadoras del municipio. "Tras el éxito de la primera entrega, este año reafirmamos nuestro compromiso con la historia local. Con 'Memoria Viva II' queremos seguir rescatando del olvido las trayectorias de nuestras mujeres. Es un tributo necesario a aquellas mujeres que fueron pioneras en sostener la economía familiar con su trabajo, y que hoy son el espejo en el que deben mirarse las nuevas generaciones", ha subrayado la concejala de Igualdad, Isa Garrido.

La programación del 8M en el Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

La programación arrancará de forma simbólica el 23 de febrero con la campaña visual ‘Nuestros balcones hablan’, que vestirá las calles del núcleo urbano con mensajes reivindicativos en favor de la igualdad real.

Cultura y memoria histórica

El eje central de la conmemoración será el proyecto documental y fotográfico ‘Memoria Viva II’. El martes 3 de marzo (19:00h, Centro Social) se inaugurará la exposición fotográfica firmada por Jake Abbott, mientras que el sábado 7 de marzo, también a las 19.00h en el Centro Social, se proyectará el documental homónimo producido por ‘El Mirall de la Marina’. Ambas citas buscan rescatar y poner en valor el papel fundamental, a menudo invisibilizado, de las mujeres, a las que no les era nada favorable la conciliación familiar.

Participación asociativa y deporte

La Associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell tendrá este año el papel organizador de la semana, liderando actividades de convivencia. El miércoles 4, tras una caminata urbana, tendrá lugar el I Torneo de Fútbol Femenino local, visibilizando el auge del deporte femenino. Asimismo, el jueves 5 se celebrará la tradicional tarde de juegos con chocolate y mona, y el domingo 8 la gran comida de hermandad tras la lectura del manifiesto institucional (13:30h, Centro Social).

Reflexión y formación

El pensamiento crítico tendrá su espacio en el programa con el encuentro matinal de la European Union of Women Marina Alta (EUWMA) en el Club de Golf Jávea el viernes 6. También se ha programado la noche de teatro con la obra ‘Apaga’m que m’encenc’ el viernes 6 por la noche y el cinefórum en la Biblioteca dirigido por Anna Moner el lunes 9, ambos organizados por la Associació de Dones.

Como cierre a la programación, el martes 10 de marzo, Marina Gilabert, de la asociación Clásicas y Modernas, ofrecerá una charla necesaria sobre el retorno de los roles de género tradicionales en la juventud, analizando los desafíos actuales en materia de igualdad.

Noticias relacionadas

Desde la Concejalía de Igualdad se invita a toda la ciudadanía a participar en estos actos que combinan la memoria, la cultura y la reivindicación para seguir construyendo un Poble Nou de Benitatxell más libre e igualitario.