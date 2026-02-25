Beatles Monumental en el Gran Hotel Bali de Benidorm

La Banda de Late Motiv llega a Benidorm con un homenaje único a The Beatles. Un concierto preparado con motivo del 60 aniversario de la histórica visita de John, Paul, Ringo y George a España.

Litus, Pablo Novoa, Coke Santos, Mac Hernández y Érika López, los músicos de Late Motiv, nos presentan hora y media de grandes éxitos de The Beatles, de todas las épocas. Temas eternos interpretados con el talento, la complicidad y el directo potente que caracteriza a esta banda.

El cartel del concierto de Beatles Monumental / Levante-EMV

Si eres fan de The Beatles, de la buena música en directo o simplemente buscas una noche diferente, este es tu plan. 21 de marzo de 2026 a las 22:00 horas, en el Palacio de Cristal del Gran Hotel Bali, Benidorm

Noticias relacionadas

Entradas Concierto: 25€ (incluye consumición) Con cena: 50€. Consigue la tuya en www.awambabuluba.es. Info y reservas comercial@grupobali.com 966 813 612