Beatles Monumental en el Gran Hotel Bali de Benidorm
El concierto, imprescindible para los entusiastas de la banda de Liverpool y para todos los amantes de la música, conmemora los 60 años de la histórica visita a España de John, Paul, Ringo y George
La Banda de Late Motiv llega a Benidorm con un homenaje único a The Beatles. Un concierto preparado con motivo del 60 aniversario de la histórica visita de John, Paul, Ringo y George a España.
Litus, Pablo Novoa, Coke Santos, Mac Hernández y Érika López, los músicos de Late Motiv, nos presentan hora y media de grandes éxitos de The Beatles, de todas las épocas. Temas eternos interpretados con el talento, la complicidad y el directo potente que caracteriza a esta banda.
Si eres fan de The Beatles, de la buena música en directo o simplemente buscas una noche diferente, este es tu plan. 21 de marzo de 2026 a las 22:00 horas, en el Palacio de Cristal del Gran Hotel Bali, Benidorm
Entradas Concierto: 25€ (incluye consumición) Con cena: 50€. Consigue la tuya en www.awambabuluba.es. Info y reservas comercial@grupobali.com 966 813 612
