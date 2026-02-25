Una carrera para volar y hacer marca: llega la "Volta a Peu Memorial José Albi", la prueba de Xàbia del "Circuit Marina Alta"
Participarán unos 1.400 corredores en una jornada de atletismo popular que se presume espléndida
Llana como la palma de la mano. Y con tramos, como el del Primer Muntanyar y el paseo del Arenal (Tenista David Ferrer), para recrearse, que no encantarse, con el mar y el paisaje. El "Circuit a Peu a la Marina Alta" llega a Xàbia. Es la segunda prueba tras la de Calp. Xàbia es para volar y hacer marca. Los atletas populares no temen asfixiarse en las subidas. Es una prueba homologada: diez kilómetros clavados, al centímetro.
El Ayuntamiento de Xàbia ha acogido la rueda de prensa de presentación de la Volta a Peu Memorial José Albi, que se celebrará el próximo domingo 1 de marzo en el municipio.
En el acto han participado el concejal de Deportes, Toni Molina; el presidente del Club Esportiu Llebeig Xàbia, José Palacio; y la tesorera del club, Ana Bisquert.
El concejal de Deportes, Toni Molina, ha felicitado al Club Esportiu Llebeig Xàbia por la organización de este y otros acontecimientos deportivos populares que, gracias al trabajo conjunto del club y de las personas voluntarias, fomentan la práctica deportiva en el municipio. Asimismo, ha animado a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de la jornada deportiva el próximo domingo.
Por su parte, José Palacio ha explicado que la prueba absoluta constará de 10 kilómetros y está homologada oficialmente, por lo que contará con jueces de la federación. Esta circunstancia, junto con su inclusión en el Circuit a Peu de la Marina, favorecerá una elevada participación, estimada en torno a 1.400 corredores, entre participantes habituales del circuito y atletas federados que buscan obtener buenos resultados clasificatorios.
Comienzo a las 9:30 horas
La carrera absoluta dará comienzo a las 9:30 horas, mientras que a las 11:30 horas será el turno de las categorías infantiles, en las que se prevé la participación de alrededor de 400 niños y niñas.
Ana Bisquert ha detallado que las pruebas infantiles abarcarán desde la categoría barrufets hasta juvenil y, como novedad este año, todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa.
Desde el club organizador también se ha destacado el ambiente festivo que acompañará la jornada, con animación musical, batucada, actuaciones en directo, DJs y servicio de barra a cargo de una de las filaes de Moros y Cristianos, con el objetivo de convertir la cita en un día de deporte y convivencia para todo el municipio.
Las personas interesadas en participar y que todavía no se hayan inscrito podrán formalizar su inscripción hasta este jueves.
El Ayuntamiento de Xàbia invita a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a esta cita deportiva que aúna deporte, participación y ambiente festivo.
