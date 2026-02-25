Dénia, la ciudad de España donde más anidan las tortugas, se alía con Costa Rica, el santuario mundial de estos animales

Las tortugas conectan territorios. Nace la Alianza Tortuga. Dénia, la ciudad de España donde se registran más desoves de tortugas (en este caso la tortuga boba o "Caretta caretta"), se alía con Costa Rica, el gran santurario mundial de estos animales. Uno de sus parques naturales se llama el "Tortuguero" y aquello es el mismísimo paraíso de la biodiversidad marina. La alianza la ha hecho posible la compañía de turismo regenerativo The NeverRest project. Su CEO, Frederic Kauffmann, es de Dénia y afirma que hay ya que superar el concepto de turismo sostenible y apostar por el regenerativo, por ese en el que los visitantes no se conforman con dejar los lugares igual que estaban, sino que deben implicarse en mejorar los ecosistemas. No basta con un turismo que no deja huella. Hay que apostar por un turismo que borra la huella de años y años de ir de aquí para allá sin pizca de conciencia ambiental.

La presentación hoy en Dénia de la Alianza Tortuga / A. P. F.

Las tortugas son la luz de Dénia. La concejala de Medio Ambiente, Sandra Gertrudix, ha subrayado que "la biología y la ciencia son pilares estratégicos para la ciudad". Ha recordado la gran biodiversidad marina de esta costa (extensas praderas de posidonia oceánica, migraciones de rorcuales, nidos de tortuga...). El desove de las tortugas ha puesto a Dénia en el mapa internacional de la ecología marina. Es el lugar de España donde se han registrado más nidos de tortuga desde 2023, nada menos que diez. Además, en uno de ellos eclosionaron con éxito todos los huevos. Todas las tortuguitas sobrevivieron. Un hito.

Alfons Padilla

La concejala y el responsable del Servicio Ambiental y Marino de Dénia, Toni Martínez, han insistido en que los protocolos y la implicación de todos los agentes relacionados con el mar están funcionando. De hecho, en esta Alianza Tortuga, promovida por la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, el Ayuntamiento de Dénia, The NeverRest project y la ONG Eucrante, participan la Fundación Oceanogràfic, Marina El Portet, MR Hotels y el Pòsit dianense (los pescadores siempre son esenciales). Toni Martínez ha subrayado que el voluntariado de vigilancia de la llegada de las tortugas y de los nidos y también de los avistamientos de ballenas hace una labor excepcional. Ha señalado también que los servicios de limpieza de playas avisan cuando ven indicios de que una tortuga ha podido poner un nido. Y los turistas también están cada vez más comprometidos.

El efecto del cambio climático

El cambio climático ha cambiado los hábitos de estas tortugas. Antes anidaban más en el Mediterráneo oriental. Ahora lo hacen en el occidental. La concejala de Medio Ambiente ha avanzado que ya han detectado que es importante reducir la contaminación lumínica en las playas de Dénia para seguir allanar el camino para que las tortugas desoven en este litoral. Lo hacen en verano, cuando más presión turística hay en la costa. La alianza con Costa Rica permitirá avanzar en conocimiento. Kauffmann ya ha revelado hoy un rasgo de comportamiento que puede dar luz (luz buena) a Dénia. Los ciclos de la luna influyen en la puesta de los huevos.

Noticias relacionadas

La Alianza Tortuga hará posible que este mes de marzo Dénia acoja unas jornadas de investigación. Vendrán expertos de Costa Rica. También está previsto que acuda la embajadora de Costa Rica en España. Se liberará una tortuga. También se realizará un acto de reconocimiento a los voluntarios que han participado en los proyectos medioambientales. La tecnología también es un aliado. En las jornadas, se llevará a cabo una demostración de cómo los drones, equipados incluso con cámaras térmicas, pueden ayudar a saber más de la fauna marina. Las jornadas terminarán con una visita al Arca del Mar del Oceanogràfic de València.