Liberado del abandono: empiezan las obras para rehabilitar y convertir en hotel el histórico edificio de 1922 de El Penal de Dénia

El Penal, liberado. Las obras han empezado sin mucho ruido. Los operarios han cubierto con lonas de plástico los vestigios arqueológicos de dos viviendas islámicas del siglo XII. De esas casas de Daniya están los cimientos y el arranque de los muros. Se intuyen los patios. En Dénia, hay una ciudad histórica enterrada.

Estas obras se esperaban desde hace años. De El Penal, un edificio histórico y protegido, solo siguen en pie las paredes exteriores. Se construyó en 1922. Los pisitos eran de alquiler. En la planta baja, José Ortiz, padre de José Ortiz Savall, fundador de Madalenas Ortiz, abrió el Forn del Penal, un horno y panadería que, con distintos propietarios, funcionó hasta principios de los 2000. Se cerró y el abandono de toda la finca provocó un imparable deterioro. El Penal amenazaba ruina. Solo han sobrevivido, sostenidas con una estructura de acero, las dos paredes que configuran la esquina de las calles Colón y Diana.

El histórico edificio de 1922 de El Penal de Dénia / A. P. F.

Hace unos años se pidió una licencia para rehabilitar el edificio (lo poco que queda de él) y convertirlo en hotel. La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha confirmado hoy que esa licencia sigue en vigor. El hotel tendrá pocas habitaciones, pero está en el cogollo de Dénia, en pleno centro urbano, a un paso de Marqués de Campo. También ha indicado la concejala que se había requerido al dueño para que mantuviera en condiciones el inmueble.

Una máquina, en el interior de este céntrico edificio / A. P. F.

Y, por fin, el Penal, liberado del abandono. Los obreros han iniciados unos trabajos que todavía no son de envergadura. Pero es el primer paso.

Imaginación popular

Este edificio es historia de Dénia. Están los vestigios islámicos. La fachada, sencilla y en la que se han conservado los balcones de hierro, aguijoneó la libérrima imaginación popular. A los vecinos les resultó llamativo que los pisos de alquiler de 1922 fueran pequeños. En la sobriedad exterior vieron un cierto aire carcelario. Bautizaron el inmueble con el nombre de El Penal. La primera panadería no tuvo problemas en asumir esa denominación penitenciaria.

Tras muchos años de ver cómo el edificio se caía a trozos, los vecinos se asoman hoy a El Penal con curiosidad. Se ve movimiento. Las obras van más allá de arrancar los hierbajos que se suelen apoderar del interior vacío. Serán complejas. Es un edificio nuevo que mantiene la memoria del viejo en dos paredes.