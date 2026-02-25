Ondara concedeix ajudes a 22 famílies amb rendes baixes
Son ajudes per a fer front a les despeses de l'IBI, la taxa de residus i les Escoles Esportives Municipals
L’Ajuntament d’Ondara ha aprovat la relació provisional de persones beneficiàries de les ajudes econòmiques destinades a famílies amb rendes baixes per a fer front a les despeses de l’IBI, la taxa de residus i les Escoles Esportives Municipals, després d’analitzar totes les sol·licituds presentades dins de la convocatòria 2025-2026. En total, la Junta de Govern Local ha admès provisionalment 22 sol·licituds, que compleixen els requisits establerts en les bases reguladores. Aquesta línia d’ajudes municipals forma part del compromís del consistori per donar suport a les famílies amb menys recursos i garantir l’accés als serveis bàsics i a activitats educatives i esportives. Les ajudes permeten cobrir fins a 170 euros de l’IBI, 30 euros de la taxa de residus, i 50 eruos per cada menor inscrit en les escoles esportives municipals.
Distribució de les ajudes concedides: 22 famílies en total
Segons la resolució provisional, han sigut admeses 19 persones que rebran ajuda per aquestes despeses (IBI, taxa de residus o ambdues), mentre que en el cas de les ajudes per a Escoles Esportives Municipals, han sigut admeses 4 sol·licituds. El total de beneficiaris seran 22 persones (19 per IBI/residus i 4 per Escoles Esportives; 1 d’elles per les dos coses.)
Ampliació dels límits de renda per arribar a més famílies
La convocatòria d’enguany ha mantingut la millora introduïda en els llindars econòmics, ajustats sobre l’IPREM 2024, per tal d’adaptar-se a la composició de les unitats familiars i facilitar que més llars puguen accedir-hi. A més, en casos de famílies monoparentals i nombroses, s’han aplicat índexs correctors addicionals per garantir que la convocatòria arribe realment a qui més ho necessita.
Llistat provisional i termini d’esmenes
La resolució provisional aprovada per la Junta de Govern Local inclou tant el llistat de sol·licituds admeses com el de sol·licituds excloses, així com els motius d’exclusió. En els pròxims dies se’ls notificarà la resolució. Les persones que figuren com a excloses disposaran d’un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a presentar esmenes o aportar la documentació requerida. Un cop resoltes les esmenes, es publicarà la llista definitiva. L’Ajuntament d’Ondara anima totes les persones afectades a revisar la notificació rebuda i completar la documentació en cas necessari.
Motius més habituals de denegació
La resolució provisional detalla els motius d’exclusió de les sol·licituds no admeses. Els més freqüents són:
- Titularitat d’altres immobles urbans (moltes persones han sigut excloses perquè la unitat familiar és propietària d’algun altre immoble urbà (excepte garatge/traster de l’habitatge habitual).
- No tindre accés a les dades fiscals de l’AEAT. En alguns casos no s’ha pogut verificar la renda familiar i per tant no es poden concedir les ajudes.
- Valor cadastral de l’habitatge superior al permés. Algunes sol·licituds superen el límit de 85.000 euros de valor cadastral.
- Activitats no incloses en les Escoles Esportives municipals. Algunes peticions per activitats com natació han sigut excloses perquè no formen part del programa d’Escoles Esportives.
- Errors documentals (DNI incorrecte o no coincident)
