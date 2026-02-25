Reciben en Benissa una carta municipal dirigida a un familiar que hace 16 años que falleció

"Esta queja traslada al pleno un malestar profundo y un dolor que nos ha sido imposible ignorar". El concejal de Reiniciem Benissa, Alessandro Romano, leyó anoche en el pleno un escrito de una ciudadana que prefirió mantener el anonimato. La vecina revelaba que había recibido una carta municipal dirigida a un familiar que había fallecido hace 16 años. El edil subrayó que era importante que se conociera "el malestar profundo, legítimo y humano" de esta familia para que un error como éste no se volviera a producir.

"Hace unos días abrí el buzón de casa y encontré una carta del ayuntamiento que convocaba a una actividad de prefesteros a una persona que falleció hace más de 16 años", leyó el concejal. La vecina advertía que el remitente figura oficialmente como difunto desde hace mucho y está enterrado en el cementerio municipal. "Recibir una carta institucional como si siguiera vivo ha significado un golpe emocional muy duro para mí y para mi familia".

La ciudadana expresaba su "desconcierto" ya que antes no había recibido, "como es lógico y humano", ninguna carta dirigida al fallecido. "Es una falta grave de revisión, cuidado y sensibilidad en los datos municipales". Dejaba claro que no quería que este error fuera motivo de "confrontación política", pero subrayaba que es "inaceptable" y que se debe conocer para que no se repita. "Detrás de un nombre en una base de datos hay historias reales de pérdida y dolor", precisaba, y reclamaba al ayuntamiento que "se revisen de forma exhaustiva los procedimientos" y se traten los datos con "respeto y dignidad".

Las disculpas del alcalde

El alcalde, Arturo Poquet, del PP, afirmó que entendía perfectamente el dolor de esta familia. "Le pido disculpas en mi nombre y en el del ayuntamiento. Los datos se cogen del padrón municipal y quiero saber qué ha podido ocurrir para que se envíe una carta a alguien que desgraciadamente no está entre nosotros", manifestó el munícipe.