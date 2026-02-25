Toni Pérez, Torraor de Honor de la XIV Feria del Embutido de la Vall de Pop

La XIV Feria del Embutido y Producto Tradicional de la Vall de Pop, que se celebra este domingo 1 de marzo en Llíber, pondrá este año el foco en uno de los momentos más significativos de su programación: el nombramiento del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, como Torraor de Honor 2026, un reconocimiento a su implicación y apoyo continuado a esta cita gastronómica y al conjunto de la comarca de la Marina Alta.

El encuentro, consolidado como referente en el calendario lúdico y gastronómico de la Marina Alta, se desarrollará entre las 9.30 y las 14 horas en el aparcamiento del Centro Médico de Llíber. La feria reunirá a productores, profesionales y visitantes en torno al embutido artesano, seña de identidad de la Vall de Pop, junto a vinos, mieles, panadería y otros productos de proximidad.

El presidente de la asociación Vall de Pop, Ángel Vives, destacó que la feria nació para poner en valor el embutido tradicional del valle, heredero de las tradiciones aportadas por los repobladores mallorquines tras la expulsión de los moriscos. “Es un embutido que nos diferencia de otras zonas”, señaló, recordando además la recuperación este año de una variedad tradicional similar a una salchica elaborada con masa de sobrasada.

Sobre el nombramiento, Vives subrayó que Toni Pérez es “una persona muy cercana y querida” que ha asistido de forma constante a la feria en las últimas ediciones y que ha respaldado activamente su crecimiento. “Hemos querido reconocer todo ese apoyo”, afirmó.

Las imágenes de la deliciosa feria del embutido de la Vall de Pop y Senija / A. Padilla

Por su parte, el alcalde de Llíber, José Juan Reus, agradeció que el municipio acoja esta edición y recordó la tradición embutidora local, con carnicerías históricas que elaboraban producto propio. También puso en valor el compromiso del nuevo Torraor de Honor con los municipios de la Vall de Pop, destacando la importancia del respaldo institucional para localidades de pequeño tamaño.

Mientras, Toni Pérez, que además preside el Patronato de Turismo Costa Blanca, expresó su “gran honor y placer” por recibir esta distinción, tras haber compartido anteriores ediciones de la feria. Invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, tradición y paisaje en uno de los enclaves “más bonitos y mejor conservados” de la provincia.

Identidad gastronómica y cultural

La jornada incluirá la popular Figatellà Mundial, música en directo durante toda la matinal, actividades infantiles y la ruta cultural guiada “Habitar Llíber”, que ya ha completado sus plazas. Una propuesta que refuerza la identidad gastronómica y cultural de la Vall de Pop y consolida la feria como escaparate de su patrimonio y producto local.