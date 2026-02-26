Dénia es Babel: hay 107 nacionalidades y urge superar el prejuicio de mirar mejor a los residentes europeos que a los trabajadores migrantes

Dénia es Babel: 107 nacionalidades y más del 33 % de la población es de origen extranjero. Hay un prejuicio que debe superarse ya, el de la "mirada elitista". Los autóctonos miran mejor a los residentes europeos que a los migrantes que llegan a trabajar. Los trabajadores migrantes son ahora mismo imprescindibles en la economía local. Sin ellos, todo se va al traste.

El III Plan de integración y convivencia intercultural 2025-2030 marca las líneas para avanzar en igualdad, inclusión y cohesión social. Se aprobó en el pleno del 23 de diciembre de 2025 y hoy se ha realizado su presentación pública ante representantes políticos, personal municipal, miembros de entidades y asociaciones locales y medios de comunicación. El III Plan de integración y convivencia intercultural para el período 2025-2030 está promovido por la Oficina de Atención a Personas Migrantes PANGEA de los Servicios Sociales específicos del ayuntamiento y ha sido elaborado por la empresa Tindaya Social.

El vicealcalde, la concejala Melani Ivars y el alcalde, durante la presentación del Plan de Integración / Levante-EMV

En una ciudad que se sitúa la tercera de la provincia de Alicante con más población migrante (más del 33% del total empadronado), en la que conviven personas de 107 nacionalidades diferentes, se hace necesario construir un modelo que permita la convivencia de todos esos grupos sociales, ha declarado la concejala de Bienestar Social, Melani Ivars. Ivars ha introducido la presentación del documento junto a la técnica de la Oficina PANGEA, Pilar Montero.

La meta perseguida con la elaboración de este III Plan es, pues, la de tratar de alcanzar esta plena integración, convivencia y cohesión social entre todas las personas residentes en Dénia, La Xara y Jesús Pobre, así como mejorar las condiciones de vida en el ámbito personal, familiar, social y económico de las personas migrantes.

Ana Marta Benito y David Martínez, equipo técnico de Tindaya Social encargado de la redacción del plan y su diagnóstico informativo previo, han ofrecido detalles sobre la elaboración. Respecto a la metodología, se han apoyado en entrevistas individuales y grupales a personas de diversos ámbitos -trabajadoras sociales, fuerzas de seguridad, asociaciones- para conocer los principales problemas de la población de migrantes y los recursos que existen en el municipio para ellos, así como cuáles son los principales obstáculos para la integración.

Sin problemas, pero sin interacción real

Comenzando por las características de la población migrante de Dénia, han apuntado que su aumento en la ciudad no ha sido paulatino, sino con picos masivos, “uno muy destacado en 2008 y otro a partir de 2021”, en lo que se refiere a población migrante extranjera. Los principales motivos de la migración son laborales; residenciales o climáticos y por asilo.

Las personas migrantes que residen aquí son población más joven que la local (Dénia tiene hoy en día una población envejecida, con un descenso notable de la natalidad) y mayoritariamente femenina. El 60% procede del norte y del este de Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia, Ucrania). Del 40% restante, la mayoría procede de Sudamérica y ha venido por motivos laborales y hay un 4% de origen magrebí.

La población residencial o climática (eligen Dénia por la bonanza del clima) suele instalarse en la zona del Montgó, Les Marines y Jesús Pobre, mientras que los migrantes laborales se concentran en el centro urbano. “Esta guetificación no está generando problemas, pero sí es cierto que no existe una interacción real y directa con la población autóctona”, ha destacado David Martínez.

Otros datos que presenta Dénia son la existencia de un desajuste poblacional entre la población de hecho y la de derecho; derivado de ello, la falta de recursos para gestionar la atención y acogida de personas migrantes, sobre todo cuando se producen picos de llegadas; y la detección de un cierto “elitismo” entre la población autóctona, “que mira mejor al residencial europeo que a los migrantes por motivos laborales”.

Arroja el estudio que el volumen de la oferta de vivienda en la ciudad es suficiente para cubrir las necesidades de la demanda, pero los precios son inasumibles para los migrantes laborales y por asilo. También se ha detectado cierta desconfianza de los propietarios de las viviendas cuando el solicitante de alquiler es una persona en situación irregular.

El grupo con mayor grado de integración social es el de los migrantes laborales, debido a dos factores: la inserción laboral y su integración en la comunidad educativa a la que pertenecen sus hijas e hijos. La forma más común de encontrar trabajo es a través de sus relaciones sociales.

La convivencia de migrantes laborales y la población autóctona en el espacio público es buena, pero, como se ha dicho anteriormente, no es real.

Desmontando clichés

Los datos recabados por el estudio de Tindaya Social demuestran, contrariamente a algunas afirmaciones poco veraces, que la persona migrante laboral es la que menos usa la sanidad pública y los recursos públicos de urgencia.

Otro dato relevante, que contradice alguna creencia extendida, guarda relación con la formación de las personas migrantes. Y es que, según los datos, las residentes tienen mayor formación en estudios superiores que la población autóctona.

David Martínez ha resumido en pocas palabras la situación actual de la integración y convivencia en Dénia: está bien, aunque es mejorable; no presenta grandes problemas y se necesitan más recursos municipales destinados a esta finalidad.

Entrando ya en el Plan de Acción, este establece cinco objetivos generales, diez específicos y 29 acciones y medidas a desarrollar en los próximos cinco años.

Es fundamental, se ha apuntado, que exista una interacción bidireccional migrantes-autóctonos, así como que la responsabilidad de alcanzar esa cohesión social y la integración sea compartida por todos los agentes implicados: administración local; actores sociales; población migrada y el conjunto de la sociedad dianense

Entre las medidas que pueden favorecer los objetivos planteados, el equipo de Tindaya Social ha enumerado la elaboración de un manual de acogida local, con información de los primeros pasos para iniciar la vida en Dénia; la firma de un pacto social entre todos los agentes implicados o la organización de jornadas anuales informativas y lúdicas en dependencias municipales que ayuden a fomentar la interculturalidad.

