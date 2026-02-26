Els Magazinos de Dénia y la Fundació Baleària celebran el mes de la mujer con una variada programación cultural y mucho arte

La programación del mes de la mujer en Els Magazinos de Dénia, organizada junto a Fundació Baleària y con la colaboración de Cerveza Turia, arrancará el próximo lunes 2 de marzo con la inauguración de la exposición Costa y Campo de Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd en el restaurante A la Fresca . El cartel de esta edición ha sido diseñado por la ilustradora valenciana Carla Fuentes .

El viernes 6 de marzo se inaugurará la exposición colectiva Mirades de dona en la sala El Taller Túria . Una muestra en la que participan 12 mujeres artistas de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta exposición está organizada anualmente por la Fundació Baleària y la Associació Art amb B con el objetivo de reconocer, visibilizar y dar voz a las creaciones de mujeres artistas, reivindicando la igualdad de género en el mundo del arte.

El cartel de Carla Fuentes / Carla Fuentes

Las artistas participantes son: Silvia Alcalà, Lina Andiñach, Ana Capó, Carmen de los Llanos, Marta Lluch, Dolo Navas, Arlette Olaerts, Belén Pez, Beatriz Polo, Iris Serrano, Josefina Torres y Mariia Zhurikova.

El sábado 7 de marzo se celebrará un taller de collage con la artista Mireiacreativa , que invita a crear desde el cuerpo y las manos, poniendo en valor el collage como práctica artística, expresiva y transformadora.

El domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd ofrecerán un taller de Transferencias de Polaroid en la Plaza Dénia es Vida del restaurante A la Fresca . Además, podremos disfrutar de la música en directo del dúo acústico Diània , en la plaza Dénia es Vida.

El taller collage "Retalls de llibertat" de Mireiacretiva / Levante-EMV

La programación continuará el viernes 13 de marzo con la presentación del libro Matria , una colección de poesía femenina contemporánea española y marroquí. Editado por la Fundació Baleària y la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí – Foro Ibn Rushd , el libro reúne las voces poéticas de creadoras de ambas orillas del Mediterráneo como expresión de diálogo cultural, diversidad y creación literaria en femenino.

El dúo Diània / Levante-EMV

Matria cuenta con la participación de 16 poetas y 14 artistas plásticas españolas y marroquíes, que han cedido sus poemas y obras pictóricas para esta antología.

Con esta programación, Els Magazinos y la Fundació Baleària reafirman su compromiso con la igualdad, la cultura y la promoción del talento femenino, ofreciendo durante todo el mes de marzo un espacio de encuentro, reflexión y celebración en torno a la mujer y la creación artística.

Una de las obras que se mostrarán / Levante-EMV

Programación Mes de la Mujer durante marzo:

LUNES 2:

Inauguración exposición Costa y Campo de Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd (Restaurante A la Fresca)

VIERNES 6:

20:00 h: Inauguración exposición colectiva Mirades de dona (Sala El Taller Túria)

SÁBADO 7:

De 10:30 h a 13:00 h: Taller de collage Retalls de llibertat con Mireiacreativa (Sala El Taller Túria)

con Mireiacreativa (Sala El Taller Túria) Aportación: 10 € (materiales incluidos)

10 € (materiales incluidos) Plazas limitadas

Inscripciones: 606 67 37 25 o mireiacreativaaa@gmail.com

DOMINGO 8:

Dos turnos: a las 10:30 h y a las 12:30 h: Taller de transferencia de Polaroid con Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd. (Plaza Dénia es Vida).

con Mariia Zhurykova y Anastasiia Syd. (Plaza Dénia es Vida). Coste: 10 € por persona

10 € por persona Inscripciones y más detalles : 672 217 805 (Por WhatsApp)

: 672 217 805 (Por WhatsApp) Plazas limitadas

12:00h: Concierto de Diània Dúo Acústic (Plaza Dénia es Vida).

VIERNES 13:

19:30 h: Presentación del libro de poesía “Matria” (Sala El Taller Túria)

Noticias relacionadas

Sobre Els Magazinos

Els Magazinos apuesta por la buena vida, la buena mesa y un espacio mediterráneo para compartir. Un sitio que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes, Els Magazinos sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.