El desastre de los pinos caídos en Xàbia: la senda que sube als Molins de la Plana, bloqueada
Un pino se ha desplomado sobre el sendero tradicional que lleva desde el Pujol a los vestigios de la molinería y a uno de los miradores turísticos más visitados
Todo ha soplado en contra de los pinos en la Marina Alta. Primero fue la sequía y luego la plaga del "Tomicus destruens". Las masas forestales primero se tiñero de marrón y luego, cuando los pinos ya estaban secos y muertos, de gris. Ha resultado especialmente dañada toda la ladera sur del Montgó. Y este invierno llegaron las borrascas y los endemoniados vendavales. El viento ha tronchado centenares de pinos secos. A las enfermas pinadas les ha terminado de dar el "hachazo" el vendaval. Y esa herida forestal se ve aquí y allá.
Los pinos caídos también dificultan el uso público de las sendas. En Xàbia, hay sendas a un paso del pueblo. Se practica un saludable senderismo de proximidad. La trocha tradicional que sube desde la partida del Pujol a Els Molins de la Plana, en el parque natural del Montgó, es de las más holladas. Pero ha surgido un obstáculo. Casi arriba, a nada de llegar los molinos, el camino está bloqueado por un gran pino desplomado. Se puede pasar, pero con dificultad.
Vestigios de la cultura del cereal
Esta senda lleva a los vestigios de la molinería. Esta elevación de la Plana dio aire a la cultura del cereal. El molino más antiguo es del siglo XIV. En este "balcón" natural de la Plana (se divisa el pueblo, el valle agrícola del Pla y toda la bahía) está el mirador turístico de Els Molins. Es uno de los más visitados. Se puede llegar también por el Camí del Monestir.
