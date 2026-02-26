Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

El desastre de los pinos caídos en Xàbia: la senda que sube als Molins de la Plana, bloqueada

Un pino se ha desplomado sobre el sendero tradicional que lleva desde el Pujol a los vestigios de la molinería y a uno de los miradores turísticos más visitados

El pino caído en la senda que lleva a Els Molins de la Plana del Montgó

El pino caído en la senda que lleva a Els Molins de la Plana del Montgó / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Todo ha soplado en contra de los pinos en la Marina Alta. Primero fue la sequía y luego la plaga del "Tomicus destruens". Las masas forestales primero se tiñero de marrón y luego, cuando los pinos ya estaban secos y muertos, de gris. Ha resultado especialmente dañada toda la ladera sur del Montgó. Y este invierno llegaron las borrascas y los endemoniados vendavales. El viento ha tronchado centenares de pinos secos. A las enfermas pinadas les ha terminado de dar el "hachazo" el vendaval. Y esa herida forestal se ve aquí y allá.

Los pinos caídos también dificultan el uso público de las sendas. En Xàbia, hay sendas a un paso del pueblo. Se practica un saludable senderismo de proximidad. La trocha tradicional que sube desde la partida del Pujol a Els Molins de la Plana, en el parque natural del Montgó, es de las más holladas. Pero ha surgido un obstáculo. Casi arriba, a nada de llegar los molinos, el camino está bloqueado por un gran pino desplomado. Se puede pasar, pero con dificultad.

Noticias relacionadas

Vestigios de la cultura del cereal

Esta senda lleva a los vestigios de la molinería. Esta elevación de la Plana dio aire a la cultura del cereal. El molino más antiguo es del siglo XIV. En este "balcón" natural de la Plana (se divisa el pueblo, el valle agrícola del Pla y toda la bahía) está el mirador turístico de Els Molins. Es uno de los más visitados. Se puede llegar también por el Camí del Monestir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  8. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

Els Magazinos de Dénia y la Fundació Baleària celebran el mes de la mujer con una variada programación cultural y mucho arte

Els Magazinos de Dénia y la Fundació Baleària celebran el mes de la mujer con una variada programación cultural y mucho arte

El desastre de los pinos caídos en Xàbia: la senda que sube als Molins de la Plana, bloqueada

El desastre de los pinos caídos en Xàbia: la senda que sube als Molins de la Plana, bloqueada

La Marina vol tren: Benissa, primer poble que exigix el “nocturn” TRAMnochador o “Mussol”

La Marina quiere tren: Benissa, primer pueblo que exige el "nocturno" TRAMnochador o "Mussol"

La Marina quiere tren: Benissa, primer pueblo que exige el "nocturno" TRAMnochador o "Mussol"

La Vall de Gallinera rescata a Anita Giner, la estrella de cine que defendió la República, sufrió el exilio y regresó a Benialí, donde murió en 1974

La Vall de Gallinera rescata a Anita Giner, la estrella de cine que defendió la República, sufrió el exilio y regresó a Benialí, donde murió en 1974

Nadie quiere en Benissa que se construya en la costa virgen y, sin embargo...

Nadie quiere en Benissa que se construya en la costa virgen y, sin embargo...

8M: Benitatxell continúa rindiendo homenaje a sus mujeres trabajadoras ‘del pasado’ con la segunda entrega del documental ‘Memoria Viva’

8M: Benitatxell continúa rindiendo homenaje a sus mujeres trabajadoras ‘del pasado’ con la segunda entrega del documental ‘Memoria Viva’

Beatles Monumental en el Gran Hotel Bali de Benidorm

Tracking Pixel Contents