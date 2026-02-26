Ni una flor amarilla: denuncian ante la Fiscalía que la tala en la costa virgen de Benissa se ha cargado la flora protegida

La jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput felis), una especie de flora endémica y catalogada como vulnerable, florece entre febrero y abril. Y no pasa desapercibida. Sus florecillas son intensamente amarillas. El amarillo no asoma en el Tossal de l'Asprar, los 55.000 metros cuadrados de costa virgen donde la empresa Benissa Natura, S. L., quiere construir un exclusivo hotel y diez villas de lujo ("Patmore Resort"). La mercantil realizó hace unos días una intensa tala. Era, en teoría, para retirar los pinos muertos, secos e infectados de "Tomicus destruens". Cortó unos 300 árboles.

Los grupos de la oposición en Benissa, Reiniciem, Compromís y Cibe, llevaron al último pleno, como ya publicó este diario, una propuesta para que la conselleria de Medio Ambiente inspeccione la flora y compruebe lo que ellos temen, que los trabajos forestales han arrasado las comunidades de Helianthemum caput felis. El PP hizo valer su mayoría y la moción se dejó sobre la mesa. La oposición ya avanzó que incluiría esta supuesta destrucción de flora protegida en la denuncia que la pasada semana presentó ante la Fiscalía por la tala sin licencia (aseguran que el plan especial de protección de la franja litoral exige que estos trabajos tengan permiso municipal). Ahora han ampliado esa denuncia.

La tala era, en teoría, para eliminar pinos secos y muertos / Levante-EMV

El portavoz de Reiniciem, Juan Carlos Mut, ya afirmó que, desde fuera de los terrenos, se ve claramente que se ha arrasado esta especie botánica. Ahora estos tres partidos, que cuentan con el respaldo de la plataforma Salvem el Litoral, quieren que se investigue este posible delito ambiental. Recuerdan que esta planta está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de “Vulnerable”. También subrayan que la obligación de las administraciones es preservar los hábitas protegidos. Señalan, además, que la normativa estatal y europea —incluyendo la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats)— prohíbe la destrucción de ejemplares silvestres sin autorización y exige evaluación ambiental cuando un proyecto pueda afectar a sus poblaciones.

Los tres grupos han aportado imágenes de la parcela. Y se muestran convencidos de que el informe botánico aportado por el ayuntamiento y que daría vía libre a que se construyera no es suficientemente exhaustivo y deja fuera colonias de flora que quedarían arrasadas por las obras del hotel y las villas de lujo.

La denuncia también incluye una ortofotografía de una prospección realizada recientemente por técnicos de botánica de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Se observa que hay más ejemplares de los referenciados en el informe municipal. Hay ejemplares en el considerado suelo urbano (lo es dado que así lo estipula un desfasado plan parcial de 1978) de estos terrenos.

Inventariar más ejemplares

Los portavoces de estos grupos piden que la nueva documentación se incorpore a la denuncia y que los agentes medioambientales y los técnicos especializados en flora de la conselleria lleven a cabo una inspección en los terrenos "a fin de inventariar los ejemplares existentes, valorar los daños causados y determinar la afección real a la especie y su hábitat".

Y exigen que se tomen medidas cautelares inmediatas para preservar las poblaciones de Helianthemum caput-felis y evitar posibles daños en la flora protegida.