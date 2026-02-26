La Marina quiere tren: Benissa, primer pueblo que exige el "nocturno" TRAMnochador o "Mussol"

¡Pasajeros, al tren! El "Mussol de la Marina", el tren nocturno, podría haber arrancado en Calp el "camino de hierro" (expresión que utilizó Azorín) que llega hasta Dénia. Pero bien está que la reivindicación empiece a traquetear, a hacer ruido. Benissa, la segunda estación en dirección de sur a norte, ha sido el primer pueblo que ha exigido por unanimidad que el "Mussol" o TRAMnochador (el nombre de ahora) siga adelante al llegar a la estación de Garganes, en Altea, y atraviese (y "atravesar" es literal) el Mascarat y se adentre en la muy sinuosa (y más de noche) Marina Alta.

El PSPV de la Marina Alta ha puesto a rodar la reivindicación de que el TRAMnochador llegue hasta Dénia. Anunció que presentaría mociones en los pueblos con estación, que son Calp, Benissa, Teulada, Gata, la Xara y Dénia. Benissa, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, ya la ha aprobado por unanimidad esta semana. Las concejalas socialistas (Marina Renner es la portavoz) presentaron una propuesta que incide en "la discriminación" y "el agravio comparativo" de que este tren nocturno se quede en Altea y no suba más al norte. El pleno exige al Consell y a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que el TRAMnochador funcione las noches de los viernes y sábados de julio y agosto, la noche del 14 de agosto, víspera del gran día festivo, y cuando ocurran "acontecimientos de relevancia". En la Marina Alta, son relevantes, por ejemplo, las Fallas de Dénia.

Dénia aprobará hoy la moción

La Marina Alta, una comarca desconectada del tren (el Gandia-Dénia no llega nunca), no quiere perder esta locomotora del antes llamado "Mussol", un nombre más bonito y natural que el de TRAMnochador. Benissa ha dado vía a una reivindicación que en estos próximos días (días de pleno) también se aprobará (el voto a favor del PP en Benissa despeja dudas) en los otros pueblos con estación. Dénia, donde gobiernan PSPV y Compromís, también dará luz verde en el pleno de esta tarde a esta exigencia del tren nocturno.