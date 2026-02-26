Riesgo de hundimiento: Dénia y Oliva refuerzan las medidas para que nadie pase por el puente que las une
Los dos ayuntamientos están estudiando con otras administraciones la rehabilitación integral del Pont del Tollinero o incluso demolerlo y construir uno nuevo
No hay tantos puentes entre la Marina Alta y la Safor como para ir perdiéndolos. El ferroviario, el del tren, no llega nunca. Más humilde (pero, por lo menos, real) es el Pont del Tollinero, que se tuvo que cerrar en diciembre ya que se detectó que no estaba para muchos trotes. Une Dénia y Oliva y era una alternativa a la N-332. Los ayuntamientos advierten de que deterioro es poco. El riesgo de que se venga abajo está ahí. De hecho, los dos consistorios han acordado reforzar las medidas para impedir el paso por el puente.
"Ante el estado actual del Pont del Tollinero y, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se van a implementar en los próximos días medidas más contudentes para impedir el paso por esta infraestructura, cuyo nivel de deterioro hace inviable su uso en condiciones de seguridad", han avanzado los dos ayuntamientos, que están trabajando de forma conjunta para tender puentes y no perderlos.
De hecho, también han adelantado que están realizando gestiones con otras administraciones. La alternativa de llevar a cabo una rehabilitación intengral del puente podría quedarse ya corta. Los ayuntamientos no descartan demolerlo y que se construya uno nuevo. "Estas actuaciones se están abordando en coordinación con administraciones supramunicipales con el fin de definir la alternativa más educuada", advierten.
Mírame y no me toques
Mientras, los dos ayuntamientos hacen un llamamiento a la ciudadanía para que respete las restricciones y no se exponga a riesgos ni a posibles accidentes. El Tollinero es mírame y no me toques. Sigue en pie a duras penas.
