La Vall de Gallinera rescata a Anita Giner, la estrella de cine que defendió la República, sufrió el exilio y regresó a Benialí, donde murió en 1974

Años 20. Anita Giner deslumbra en las pantallas. Es una de las grandes estrellas del cine mudo. Había nacido en 1902, en una modesta casa de la Plaça Major de Vilallonga (la Safor). El cineasta Maximilià Thous fue su descubridor y la lanzó al estrellato. Pero su propia vida podría llevarse a la gran pantalla y ser una fascinante película. Sus convicciones republicanas la llevaron a trabajar de supervisora en 1938, cuando la Guerra Civil desgarraba España, en el hospital militar de Valdeganga. Se casó con uno de los fundadores del Partido Comunista británico. "La bella supervisora adjunta del hospital", como la conocían, sufrió el exilio. Vivió en Londres y logró la nacionalidad británica. En 1968 pudo volver a sus orígenes, a Benialí, en la Vall de Gallinera, donde tenía fuertes raíces familiares. Allí falleció en 1974.

Guardaba silencio, casi como un guiño a su pasado de estrella del cine mudo, cuando se le preguntaba por aquellos años de las películas. Ahora la Vall de Gallinera recupera aquella gran historia.

Joan Miquel Almela Cots, archivero de Pego, ha escrito la biografía de Anita Giner. La ha publicado el Ayuntamiento con la colaboración de la Unió Cultural d'Amics i Amigues de la Vall de Gallinera (una asociación cultural tremendamente activa). El libro se presentará el 14 de marzo en Benialí. El acto forma parte de la conmemoración en la Vall de Gallinera del 8M, el día de la Mujer.

El consistorio avanza que la publicación de "Anita Giner, l'estrela de cinema valencià dels anys vint" trasciende la intención de contar una historia local. "Significa también repensar la historia del cine para descolonizarla y hacer valer a las mujeres invisibilizadas".

Y ésta es la peripecia de Anita Giner. Una vida que también da para una extraordinaria película.

En la plaza mayor de Vilallonga, junto a la iglesia, nació el 1902 Anita Giner Soler, hija de José Maria Giner Martí (natural de Vilallonga) y de Ana Soler Ruzafa (natural de Alicante). Entonces nadie presagiaba el que le tenía reservado el destino.

Una gran actriz

Bien pronto cautivó al cineasta Maximilià Thous, que en 1924 apostó por ella para el papel protagonista de la película "La Dolores". A pesar de ser su primer trabajo cinematográfico, el éxito fue rotundo. El filme era una adaptación del drama de Josep Feliu Codina con música de Tomàs Bretón. Thous pretendía imitar el cine clásico americano introduciendo el papel de la “mujer fatal” y lo consiguió gracias a la sorprendente interpretación de Anita Giner. Se convirtió así en la actriz revelación del cine valenciano de la época y Thous la apadrinó para hacer más películas bajo su dirección. En 1924 protagonizó el filme "La alegría del batallón", una adaptación de la zarzuela escrita por Carlos Arniches y musicada por Josep Serrano. En esta ocasión, Anita Giner formó de nuevo pareja protagonista con el actor valenciano de moda Leopold Pitarch.

En 1925 actuó en la película "Nit d'Albades", una comedia dramática de costumbres valencianas estrenada al resto de España con el título de "Noche de Alboradas". La adaptación de Thous del drama en tres actas de Josep Guzmán fue un éxito total, donde todavía resonó más en la prensa su genial interpretación. La cosecha de éxitos conseguidos llevó en 1926 Maximilià Thous a iniciar el rodaje de un ambicioso proyecto llamado "Moros y Cristianos". La actriz valenciana volvía a tener el papel protagonista. Pero las dificultades económicas pronto se dejaron notar. Era un proyecto demasiado pretencioso. La productora de PACE quebró y la película no pudo estrenarse. La pasión de Thous por el cine acabó con aquel proyecto de "Moros y Cristianos", al tiempo que empezaba a ser toda una novedad el cine sonoro.

Seguramente, Anita Giner tuvo muchas ofertas de trabajo, pero no volvió a salir a la pantalla hasta el año 1929, en la película catalana "L'Auca del seyor Esteve". Su director, Lucas Argilés, adaptó la obra con las adiciones de Adrià Gual, pero el filme, estrenado en Barcelona, no gustó al público catalán y el éxito estuvo lejos de conseguirse. Esta fue, que se sepa, su última aparición a las pantallas.

Supervisora de un hospital durante la guerra

La Guerra Civil cambió por completo la vida de Anita, y ahora iba a protagonizar una película de realidad y no de ficción. Apoyó a la República. A principios del año 1938, trabajaba como supervisora adjunta del hospital militar de Valdeganga a Albacete. Allí estaba junto al brigadista internacional Frank Ayres, un ferroviario de Yorkshire y fundador del Partido Comunista inglés, que a la vez era comisario político de Valdeganga y al que Anita había conocido en València.

La administradora del hospital era el inglesa Nan Green. Pronto hizo una gran amistad con Frank y Anita. Al poco de tiempo, Nan Green y Frank Ayres fueron acusados de desfalco en la administración del hospital. No obstante, estas falsas acusaciones eran consecuencias solo del despecho del capitán médico Kretzschmar, a quien Nan había rechazado. A Anita Giner la detuvieron, culpada de esconder unas cartas que le había dado Frank sobre el funcionamiento del hospital. Acusada de espía por el capitán médico y por la supervisora, Anita -"la bella supervisora adjunta del hospital", así la conocían- fue arrestada y conducida a Cuenca el mes de abril de 1938. Pocos días después, Nan Green fue obligada a dimitir. De este modo, las vidas de los tres se separaron por unos meses. Pero cuando Nan intentaba pasar en Barcelona se encontró milagrosamente con Frank Ayres en la estación de Vinaròs. Frank, a quien habían nombrado encargado del personal de la Spanish Medical Aid Committe, se llevó a Nan al hospital que habían montado en Uclés, cerca de Tarancón, donde se volvieron a reunir los tres. Allí estuvieron hasta que estalló la batalla del Ebro y tuvieran que acudir en el frente, momento y lugar donde desgraciadamente moriría el marido de Nan, George Green.

Gracias a las gestiones de Nan Green, Frank Ayres y Anita Giner, que ya estaban casados, pudieron abandonar España. Exiliados, se instalan en Londres en el mismo piso donde vivía Nan. Anita pasó a ser desde entonces Anita de Ayres y obtuvo la nacionalidad británica. Frank y Anita se instalaron después en el barrio de Battersea, donde a finales de 1942 también fue a vivir con ellos Nan. Aquel piso pasó a convertirse en una especie de refugio en el contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial.

Acabado ese conflicto, se recuperó la actividad en el Hogar Español de Londres. Anita era una asidua en aquel espacio cívico de los exiliados españoles que controlaba el Partido Comunista. Participaba en los festivales y en las fiestas especiales de Navidad, como en la de 1945 en la que bailó acompañada por el guitarrista Manuel Mantas.

El regreso a Benialí

Alrededor de 1968 Anita decidió volver a sus orígenes. A pesar de ser natural de Vilallonga, tenía fuertes raíces familiares en la Vall de Gallinera. Anita y Frank se mudaron a Benialí. Vivía con ellos la hermana de Anita, Consuelo Giner. Se establecieron en el número 22 de la calle de la Plaça, en una casa que les dejó su primo Paco Pavia Giner. Frank y Anita llevaban una vida tranquila. Paseaban a a menudo e iban a jugar al dominó al bar del pueblo. No tenían hijos.

Anita, que rehuía siempre hablar sobre su pasado glorioso como actriz, murió el 26 de febrero de 1974. Quedaron en Benialí los dos cuñados viudos. En 1977, cuando se aprobó en España la Ley de Amnistía Política y Laboral, gracias a las gestiones de un amigo llamado Arturo Garcia Igual, pudo Consuelo recibir una pensión como represaliada. Arturo Garcia llevó a cabo estas gestiones porque había trabajado en el Banco Popular de Valencia, donde había sido director el marido de Consuelo, un tal Manuel. A esta pensión se unía la que cobraba de Francia, puesto que así como su hermana Anita se había exiliado en Inglaterra y no cobró nunca ninguna pensión, ella se exilió en Francia junto a su marido que murió allí, en Banyuls-sur-Mero, cerca de Colliure.

Arturo Garcia cuenta, en unas excelentes memorias, que un día fue a Benialí a visitar a la ya muy mayor Consuelo. La cuidaba una vecina del pueblo, Amparito Alemany, y ya no podía levantarse de la cama. Le preguntó en qué pensaba para ser tan feliz a pesar de todo lo que había sufrido. Consuelo le respondió: "En mi niñez, cuando recogía aquí, en Benialí, flores y plantas aromáticas por montes y barrancos". Arturo Garcia reconocía que estuvo a punto de romper a llorar.

Finalmente, en 1983 murió Frank Ayres. Mientras, Consuelo Giner falleció en 1995. "De la vida de los tres, se podría hacer una gran película. Sería un drama, pero con un trasfondo heroico que nos enseñaría a todos, que nos pensamos tan sabios, cuales son las bases fundamentales de la lucha por las libertades", advierte Joan Miquel Almela, el autor de la biografía de Anita Giner.

