"Aus de la Marina" aixeca el vol a Parcent
L'exposició itinerant dona a conéixer la riquesa d'aus i ecosistemes de la comarca
L'exposició itinerant “Aus de la Marina Alta” és una iniciativa de l’àrea de cultura i patrimoni de la MACMA, Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, dissenyada per a apropar la riquesa ornitològica de la comarca a un públic ampli i divers, alhora que donem a conéixer els diferents ecosistemes existents a la comarca.
L’ornitologia és una disciplina essencial, ja que amb aquesta podem conéixer més profundament la fauna de la nostra zona i ser conscients de les amenaces que pateixen les nostres espècies d’aus, amb l’objectiu de sensibilitzar a les persones visitants de la importància de protegir i cuidar el medi que ens envolta. A més, també pretenem conscienciar sobre el canvi climàtic i la seua repercussió sobre la vida animal, que posa en perill la seua supervivència.
L’objectiu general d’aquesta exposició és donar a conéixer la varietat d’aus i ecosistemes que podem trobar a la Marina Alta. Respecte als objectius específics trobem els següents:
- Promoure el coneixement i la valoració de la biodiversitat ornitològica de la Marina Alta.
- Sensibilitzar sobre la importància de la conservació dels hàbitats naturals i les espècies d'aus.
- Oferir una experiència educativa i entretinguda per a públics de totes les edats.
El passat divendres tingué lloc la inauguració a Parcent a l’edifici Gabriel Miró amb la participació de l’educadora ambiental Yesmina Mascarell, l’ornitòleg i fotògraf Jesús Vilaplana a més de l’equip de l’àrea de cultura de la MACMA. L’exposició es podrà visitar a Parcent fins al 2 de març, cada dilluns i dijous de 17.00 hores a 19.00 h.
La nostra exposició estarà present durant el 2026 i part del 2027 pels diferents municipis de la Marina Alta que ho han sol·licitat, sent els següents:
- Benimeli. Del 6 de març al 25 de març 2026
- Benigembla. Del 27 de març al 15 d'abril de 2026
- Llíber. Del 17 d'abril al 6 de maig de 2026
- Xaló. Del 8 de maig al 27 de maig de 2026.
- Benissa. Del 29 de maig al 17 de juny de 2026
- Senija. Del 10 de juliol al 29 de juliol de 2026.
- La Vall d'Ebo. Del 31 de juliol al 19 d'agost de 2026.
- L'Atzúbia. Del 21 d'agost al 9 de setembre de 2026.
- Pedreguer. De l'11 de setembre al 30 de setembre de 2026.
- Beniarbeig. Del 2 d'octubre al 21 d'octubre de 2026.
- El Verger. Del 23 d'octubre a l'11 de novembre de 2026.
- Teulada Moraira. Del 13 de novembre al 2 de desembre de 2026.
- Gata de Gorgos. Del 4 de desembre al 23 de desembre de 2026.
- Jesús Pobre. Del 8 de gener al 27 de gener de 2027.
A més, també s’ha preparat la campanya escolar composta d’eixides escolars per a visitar l’exposició, i una sèrie de material didàctic dirigit al professorat.
Hui s’ha donat el tret d’eixida a Parcent on han participat 50 xiquets i xiquetes de l’escola del CEIP El Carrascal en edats compreses de 2 a 11 anys.
Enllaç al material didàctic: https://sites.google.com/macma.org/expo-aus-de-la-marina-alta/p%C3%A0gina-principal
La MACMA ja fa temps que treballa de valent per la preservació en tots els seus àmbits del patrimoni de la Marina Alta, aquesta vegada transformat en una exposició per a tots els gustos i edats.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse