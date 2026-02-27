Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída
Se ha ido al suelo cuando pedaleaba por la carretera rompepiernas de Benissa a Xaló
El equipo médico del SAMU ha intentado reanimarlo sin éxito
Un ciclista de 65 años ha fallecido esta mañana en la carretera de Benissa a Xaló, la CV-750. Este tramo, el del Camí Vell de Xaló, que pasa por la partida del Collao, es rompepiernas y de sube y baja. El ciclista ha sufrido una caída. El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso a las 11.10 horas.
No ha respondido
El deportista estaba grave y de ahí que el CICU haya enviado un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios le han realizado maniobras de RCP (Reanimación cardiopulmonar) y otras técnicas de estabilización. Han intentado recuperarle las constantes vitales. Pero el ciclista no ha respondido. El médico ha confirmado su fallecimiento.
