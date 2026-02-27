Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tanque tormentas PicanyaCentro logístico GandiaCorredor ferroviarioDesagüe PoyoManifestación educaciónMolino AlziraLibros ValènciaNxN empleoMaribel VilaplanaProtesta taxisMarzo falleroExtra FallasFallas València 2026
instagramlinkedin

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

Se ha ido al suelo cuando pedaleaba por la carretera rompepiernas de Benissa a Xaló

El equipo médico del SAMU ha intentado reanimarlo sin éxito

Imagen de archivo de unos ciclistas ascendiendo por la avenida de Benissa

Imagen de archivo de unos ciclistas ascendiendo por la avenida de Benissa / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Benissa

Un ciclista de 65 años ha fallecido esta mañana en la carretera de Benissa a Xaló, la CV-750. Este tramo, el del Camí Vell de Xaló, que pasa por la partida del Collao, es rompepiernas y de sube y baja. El ciclista ha sufrido una caída. El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso a las 11.10 horas.

No ha respondido

El deportista estaba grave y de ahí que el CICU haya enviado un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios le han realizado maniobras de RCP (Reanimación cardiopulmonar) y otras técnicas de estabilización. Han intentado recuperarle las constantes vitales. Pero el ciclista no ha respondido. El médico ha confirmado su fallecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  8. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

Fallece en Benissa un ciclista de 65 años tras sufrir una caída

Xàbia restaura un histórico pesquero: el Chorroll, tan flamante como en 1917

Xàbia restaura un histórico pesquero: el Chorroll, tan flamante como en 1917

"Aus de la Marina" aixeca el vol a Parcent

"Aus de la Marina" aixeca el vol a Parcent

Así refulge la gran "catedral del agua" de Pedreguer

Así refulge la gran "catedral del agua" de Pedreguer

El objetivo de la ultraderecha: romper la convivencia a golpe de mentiras

El objetivo de la ultraderecha: romper la convivencia a golpe de mentiras

¿Pasará con las viviendas protegidas de Xàbia como con las de Alicante? "No, exigiremos arraigo y serán para nuestros vecinos"

¿Pasará con las viviendas protegidas de Xàbia como con las de Alicante? "No, exigiremos arraigo y serán para nuestros vecinos"

La hamburguesa con superpoderes de Xàbia que aspira a ser la mejor de España lleva un ingrediente secreto

La hamburguesa con superpoderes de Xàbia que aspira a ser la mejor de España lleva un ingrediente secreto

Ni una flor amarilla: denuncian ante la Fiscalía que la tala en la costa virgen de Benissa se ha cargado la flora protegida

Ni una flor amarilla: denuncian ante la Fiscalía que la tala en la costa virgen de Benissa se ha cargado la flora protegida
Tracking Pixel Contents