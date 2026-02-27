La hamburguesa con superpoderes de Xàbia que aspira a ser la mejor de España lleva un ingrediente secreto

Es sabrosa. Es crujiente. Es sorprendente. Y tiene superpoderes. Esta hamburguesa lleva un ingrediente secreto. Secreto y que le da un equilibrio perfecto, un matiz dulce que le va de fábula. Ese ingrediente es la miel del Montgó. Le da ligazón y sabor a la salsa. Y hay otro toque también de "la terreta": el queso de vaca curado con aroma de naranja de la quesería artesana San Antonio de Callosa d'en Sarrià. Ese aroma cítrico es vitamínico. Miel y naranja: superpoderes, supersabor.

Y esta hamburguesa de Xàbia aspira a ser la mejor de España. Bang Bang Burger pone toda la carne en el asador (carne madurada de vacuno y crujientes torreznos). Ahora está de moda lo de buscar un relato en la gastronomía, pues lo que le pega a una hamburguesa es el cómic y también el manga. Y aquí les chifla "Dragon Ball" y, si ya le dedicaron una hamburguesa a Son Goku, este año, para ir al campeonato de España, decidieron inspirarse en la evolución del famosísimo guerrero saiyajin y crear la "Super Saiyan Burger".

"Lo que queremos es hacer felices a quienes vienen a nuestra hamburguesería y, al mismo tiempo, no perder nuestra personalidad ni nuestra originalidad", explica Raúl Molina, de Bang Bang Burger. "Sí, estamos muy contentos de la aceptación de la 'Super Saiyan'. Siempre nos gusta que nos asesore un gran cocinero. La 'Perleta' la ideó Borja Susilla, del restaurante Tula, y en la 'Super Saiyan' ha sido Carlos Torres, del Volta i Volta, quien nos ha ayudado a que esté buenísima y tenga equilibrio en los sabores".

Y sí, es una hamburguesa de campeonato. Que gane o no casi no importa. La 'Goku' se ha transformado en 'Super Saiyan' y ese guiño al mítico manga de Akira Toriyama ya da ganas de probar una hamburguesa con superpoderes y supersabrosa. Raúl admite que este año el cuerpo le pedía hacerla un pelín picante, pero para presentarla a un campeonato es muy importante que le guste a todos. "Creo que hemos acertado con el pepinillo y el torrezno y con todos los ingredientes. Sorprende y gusta muchísimo".

Noticias relacionadas

La 'Super Saiyan' también es divertida. Remite a las referencias culturales de toda una generación que creció sin quitar ojo a las aventuras de Goku. La originalidad un punto friki le da muchísima vida a estas gastronomía desenfadada, un poco traviesa y cercana de las buenísimas (las hay y el ejemplo es Bang Bang Burger) hamburguesas.