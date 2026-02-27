El objetivo de la ultraderecha: romper la convivencia a golpe de mentiras

Prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos: la última 'cruzada' frustrada de la ultraderecha; otro más de esos debates artificiales a los que nos tiene acostumbrados y que ha intentado exportar también al Pleno municipal de Dénia.

Con una moción que apela a la seguridad, sin datos ni estudios que la sustenten, y con un fotomontaje (si la realidad no te da la razón, te la inventas), los salvalpatrias de Vox han intentado convencernos de que "los burros vuelan".

Ni en nuestras calles hay presencia de mujeres cubiertas con estas prendas, ni en nuestros servicios municipales de atención al público, en los últimos cinco años, por quedarnos con un periodo temporal medible, se ha atendido a ninguna mujer con burka o nikab.

Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que la argumentación de Vox es una gran MENTIRA, con todas las letras y con toda la carga de irresponsabilidad que conlleva que un representante político en una corporación local intente romper la convivencia en Dénia a golpe de bulos.

Disipado cualquier atisbo de duda sobre una hipotética amenaza a la seguridad ciudadana, ¿qué hay realmente detrás de una moción como ésta?

RACISMO, INTOLERANCIA Y MACHISMO, con todas sus letras también. La auténtica amenaza que se cierne sobre nuestra sociedad desde que a la ultraderecha antisistema la 'derecha' desnortada le ha dado alas para intentar alzar el vuelo.

No vengan a darnos lecciones de igualdad y derechos de las mujeres los que niegan la violencia de género o quieren prohibir el aborto. No nos hablen de libertad los que aún esgrimen la religión católica como esencia de la patria para justificar su islamofobia. Nada tienen que aportar ustedes a la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres, ustedes que defienden a ultranza los roles de cada género en sus 'familias tradicionales' que relegan a la mujer al papel de madre y esposa abnegada.

"Los burros no vuelan", no existe ningún problema de seguridad en nuestras calles con el burka y el nikab y a la ultraderecha le importan bien poco el feminismo y los derechos y libertades de las mujeres.

Por la igualdad y la libertad reales se trabaja desde la integración social y la promoción de la convivencia, desde el respeto a la identidad individual y la legítima expresión de las convicciones personales, sociales, culturales y religiosas.

Contra las acciones o símbolos que limitan la libertad de la mujer, la invisibiliza, oculta o somete, desde cualquier religión y desde el patriarcado, se lucha en el marco del feminismo y los derechos de las mujeres, no desde el racismo y la islamofobia.

Su realidad paralela no existe y entendemos que es difícil asumir que, afortunadamente, nuestra sociedad ha evolucionado más deprisa que sus rígidos y anacrónicos esquemas mentales.

Así que si de verdad quieren trabajar por Dénia tendrán que empezar a reconocer que, en Dénia, su intolerancia no tiene cabida.