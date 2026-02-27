¿Pasará con las viviendas protegidas de Xàbia como con las de Alicante? "No, exigiremos arraigo y serán para nuestros vecinos"

Xàbia no es Alicante. La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, aseguró anoche en el pleno que el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante no va a tener un segundo capítulo en este municipio, donde las obras para construir las 82 viviendas de la primera promoción de pisos sociales desde 2010 (entonces se construyeron solo 21) están a nada de iniciarse: falta que el ayuntamiento dé la licencia a la empresa adjudicataria, Fama Rehabilitaciones, S. L., y que apruebe la calificación provisional de viviendas protegidas. "Quienes opten deberán demostrar el arraigo. Vamos a conseguir que estas viviendas sean para la gente de Xàbia", aseveró la alcaldesa, que dijo que, tanto si el baremo para acceder lo redacta la conselleria como el ayuntamiento, los aspirantes deberán atestiguar que llevan años empadronados en el municipio.

Pero el portavoz del PSOE en Xàbia, José Chulvi, pronosticó que estas viviendas serán para los "hijos de". "Podrán optar personas de Alicante, Valencia o Gandia. Hemos regalado las parcelas y hemos perdido todo el control sobre estas viviendas", afirmó, y añadió que los precios solo podrán pagarlos familias "con una capacidad económica medianamente sobrada". Lamentó que el ayuntamiento, al acogerse al plan Vive de la Generalitat Valenciana y aceptar que la promotora adjudicataria venda las viviendas (los socialistas abogaban por el alquiler social), ha aceptado un modelo que es "el del escándalo de Alicante".

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: una y dos habitaciones y piscina comunitaria / Levante-EMV

Chulvi también preguntó por los garajes y trasteros de estos 82 pisos. El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, le respondió que todas las viviendas, incluso los dos estudios de 30 metros cuadrados (el ayuntamiento recibirá 16 minipisos de entre 30 y 44 m2), tendrán una plaza de aparcamiento de 25 m2 cada una y un trastero de 8 m. Al socialista le chirrió que la superficie para el coche y los trastos sea, en el caso de los estudios, unos metros más grande que el espacio para vivir.

El portavoz del PSPV le recriminó al concejal de Urbanismo que plantee ahora que el ayuntamiento le compre viviendas a la promotora. "Regalamos el suelo y ahora lo vamos a pagar dos veces al adquirir más pisos", dijo Chulvi.

Pere Sapena negó que el suelo se diera sin más. Dijo que, de entrada, el ayuntamiento recibirá 16 viviendas. Y defendió que si por él fuera el consistorio compraría toda la promoción, las 66 viviendas que la adjudicataria sacará a la venta. Insistió en que los precios están "topados" en 2.400 euros el metro cuadrado y que los pisos más grandes, los de dos habitaciones, no superarán los 200.000 euros. "No va a optar gente de fuera ni estos pisos se van a convertir en una segunda residencia. Un requisito obligado es que sea vivienda habitual y permanente", recalcó Sapena.

Comprar las 66 viviendas de la promoción

El concejal sostuvo que la empresa está abierta a que el ayuntamiento le compre incluso todos los pisos. "Es una inversión que amortizaríamos en 25 años. No es descabellado". Afirmó que otra opción es que el ayuntamiento se encargue directamente de la comercialización. "La empresa solo ejecutaría la obra, que es igual que si nosotros hubiéramos sido los promotores", dijo Sapena, que recordó que en Xàbia no se construye vivienda protegida desde las 21 de la calle Bolonia (cerca de la Vía Augusta) de 2010. Recalcó que hay que ser realistas y asumir que el ayuntamiento no tiene capacidad administrativa para construir directamente pisos sociales y que, en cambio, la conselleria sí puede agilizar los trámites.

"Insisto. Yo compraría todos los pisos. Con un alquiler social de 500 euros los tenemos amortizados en 25 años. Tenemos capacidad económica y recuperamos la construcción y el suelo. La empresa está abierta a esta opción", recalcó Sapena.

El portavoz socialista expresó su escepticismo. Dijo que las propuestas del concejal son ocurrencias e "improvisación sobre la marcha". "No sabemos cómo acabará todo esto", advirtió Chulvi, e insistió en que, de momento, el ayuntamiento ha "entregado gratis" suelo municipal para que una promotora venda viviendas con unas condiciones que no garantizan que se las queden vecinos de Xàbia que las necesitan de verdad.