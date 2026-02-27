Así refulge la gran "catedral del agua" de Pedreguer
La iluminación del depósito de agua de 1879, una gran obra de ingeniería que sigue hoy en uso, da valor a esta construcción que está catalogada como Bien de Relevancia Local
La historia fluye como el agua. Pero Pedreguer guarda su pasado y almacena su agua. Levanta pilares de memoria. Y este gran depósito, construido en 1879 en la ladera de la Muntanya Gran, se sostiene sobre 24 robustos pilares. La "catedral del agua" de Pedreguer es una magnífica obra de ingeniería que sigue hoy en uso.
Y Pedreguer le da luz. El ayuntamiento ha instalado nuevos focos con el objetivo de poner en valor este depósito municipal. Está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL). Si el depósito impresiona de día (tiene capacidad para 3 millones de litros de agua), de noche, iluminado, todavía es más imponente. Su arquitectura, sobria, claro está, que esto es ingeniería civil, es de una solidez que salta a la vista y que, de alguna manera, evoca un baluarte.
La iluminación forma parte de una estrategia global de recuperación y dignificación del entorno del depósito. Recientemente se ha restaurado el Forn d'Escaldar, un elemento patrimonial vinculado a la tradición agrícola local. Está próximo al depósito.
Dar foco al patrimonio
El ayuntamiento también ha llevado a cabo trabajos de desbroce de árboles y vegetación. Ha mejorado la accesibilidad y la percepción visual de todo el conjunto patrimonial. También ha actuado en el sendero que recorre esta ladera. Este paraje, que linda con la ermita de Sant Blai, es de gran valor histórico y paisajístico.
El concejal de Agua y alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, y el concejal de Servicios Municipales, José Vicente Cabrera, han subrayado "la importancia de preservar, rehabilitar y poner en valor el patrimonio local, y de integrarlo en el entorno urbano y natural". En la iluminación del depósito y la recuperación de este entorno también ha participado el concejal de Patrimonio, Ferran Lloret.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse