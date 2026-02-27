Así refulge la gran "catedral del agua" de Pedreguer

La historia fluye como el agua. Pero Pedreguer guarda su pasado y almacena su agua. Levanta pilares de memoria. Y este gran depósito, construido en 1879 en la ladera de la Muntanya Gran, se sostiene sobre 24 robustos pilares. La "catedral del agua" de Pedreguer es una magnífica obra de ingeniería que sigue hoy en uso.

Y Pedreguer le da luz. El ayuntamiento ha instalado nuevos focos con el objetivo de poner en valor este depósito municipal. Está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL). Si el depósito impresiona de día (tiene capacidad para 3 millones de litros de agua), de noche, iluminado, todavía es más imponente. Su arquitectura, sobria, claro está, que esto es ingeniería civil, es de una solidez que salta a la vista y que, de alguna manera, evoca un baluarte.

Otra imagen del depósito iluminado / Levante-EMV

La iluminación forma parte de una estrategia global de recuperación y dignificación del entorno del depósito. Recientemente se ha restaurado el Forn d'Escaldar, un elemento patrimonial vinculado a la tradición agrícola local. Está próximo al depósito.

Dar foco al patrimonio

El ayuntamiento también ha llevado a cabo trabajos de desbroce de árboles y vegetación. Ha mejorado la accesibilidad y la percepción visual de todo el conjunto patrimonial. También ha actuado en el sendero que recorre esta ladera. Este paraje, que linda con la ermita de Sant Blai, es de gran valor histórico y paisajístico.

El concejal de Agua y alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, y el concejal de Servicios Municipales, José Vicente Cabrera, han subrayado "la importancia de preservar, rehabilitar y poner en valor el patrimonio local, y de integrarlo en el entorno urbano y natural". En la iluminación del depósito y la recuperación de este entorno también ha participado el concejal de Patrimonio, Ferran Lloret.