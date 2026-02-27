El riesgo de caída de una campana de 1.450 kilos obliga a precintar la Plaça de l'Ajuntament de Dénia

Una campana de 1.450 kilos de la iglesia de l'Assumpció de Dénia amenaza con venirse abajo. El riesgo salta a la vista. Desde abajo se ve claramente que la campana, que, según las fuentes consultadas, es la más grande de este templo, ha quedado bloqueada y con la boca para arriba. Al voltear se ha roto una soldadura.

IMG-20260227-WA0021 / Levante-EMV

El concejal de Seguridad, Javier Scotto, ha indicado a este diario que rápidamente han tomado medidas de seguridad y han precintado la Plaça de l'Ajuntament. La Crida fallera, organizada ya para mañana y que siempre se hace desde el ayuntamiento (la plaza se llena de gente), se ha salvado por la campana. Se ha trasladado a la Plaça del Consell.

Otra imagen del campanario y de la campana que está en riesgo de caer / Levante-EMV

Sobre las 15 horas, se ha recibido el aviso de un vecino vinculado a la parroquia de l'Assumpció. Inmediatamente han acudido el alcalde, Vicent Grimalt, la Policía Local y el concejal Javier Scotto. Estaban todos en el ayuntamiento. Han bajado a la plaza. Han atisbado que en lo alto del campanario la campana grande había quedado volteada y bloqueada. Han avisado a los técnicos municipales. También al párroco. Una persona de la parroquia les ha abierto el templo. Los técnicos han subido y han confirmado que hay riesgo de que la campana se suelte y caiga a la plaza. El estrépito y el estropicio serían enormes.

La plaza se ha precintado y ahora se colocarán vallas con pie de hormigón / Levante-EMV

Scotto ha señalado que también se ha precintado por precaución una parte interior del templo. No hay peligro de que la campana caiga dentro de la iglesia. Y tampoco se puede acceder a la iglesia por su puerta principal. Se mantendrán los oficios religiosos. Los feligreses entrarán por la puerta de Sant Roc.

Contundente cierre con vallas con pie de hormigón

El concejal ha explicado que el precinto de la plaza se realizará con vallas con pie de hormigón. Quieren cerciorarse de que nadie entra en la plaza. La parroquia deberá ahora encargar trabajos urgentes. Son imprescindibles grandes grúas para subir desde el exterior a lo alto del campanario. Esos trabajos son complejos. El ayuntamiento ha trasladado la orden de ejecución a la parroquia. La reparación, en principio, no se realizará hasta el martes y todo hace indicar que será necesario bajar la campana.

Noticias relacionadas

La parroquia de l'Assumpció es del siglo XVIII. El campanario tiene una altura considerable.