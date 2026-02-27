Xàbia restaura un histórico pesquero: el Chorroll, tan flamante como en 1917

Flamante. El Chorroll vuelve a lucir como en 1917, cuando se botó. La empresa Marina Dénia Inoxproyect, S. L., especializada en reparar embarcaciones, ha retirado hoy el andamio y las lonas que ocultaban por completo este histórico pesquero de Xàbia. El Chorroll ha visto la luz. Y es literal. Llevaba envuelto como un gigantesco regalo desde diciembre. Los trabajos de restauración que la empresa ha llevado a cabo han sido los propios de los astilleros, donde las embarcaciones al seco se cubren de arriba a abajo.

El barco, que tiene 24 metros de eslora, 7 de manga y 7 de puntal, estaba muy deteriorado. Era urgente repararlo antes de que sus cuadernas empezaran a descoyuntarse (algunas ya estaban desportilladas y rotas). Ahora parece nuevo. Los operarios han reparado los barraganetes y las tablas del imponente casco del pesquero.

El perfil muy marinero del Chorroll de Xàbia / A. P. F.

El ayuntamiento adjudicó la rehabilitación por 63.000 euros. La empresa que logró el contrato fue la única que se presentó; ofreció una rebaja de cuatro euros. Los trabajos han ido como la seda. Hoy, al destaparse el barco, sorprendía la luminosidad de la pintura. El tono blanco resplandece. Además, al pesquero se le ha dado ahora un aire más marinero al pintar el cinto de cubierta de color azul.

Los primeros vecinos que han pasado ante el flamante Chorroll han parado a hacerse una foto. Es un barco con 109 años. Navegó una barbaridad. Perteneció a Antonio Serrat, el Roig de la Pipa. Este pesquero estaba en 2004, cuando se dio de baja, condenado a acabar en las profundidades marinas. La última singladura estaba escrita: lo llevarían a la costa del cabo de Sant Antoni y allí lo hundirían. Un bonito pecio.

Uso ornamental en un jardincito

Pero se prefirió mantener a flote la gran tradición pesquera de Xàbia. El ayuntamiento hizo los trámites pertinentes con la Unión Europea para rescatar al Chorroll de un destino escrito. Se dejó claro que su nuevo uso sería ornamental. Y se sacó a tierra y se llevó (no sin dificultades, que el pesquero pesa un quintal) a un jardincito público del Camí Vell de la Mar, en el acceso al núcleo urbano de Duanes.

Desde 2004, a todos los que entran al puerto por esta avenida les impresiona este soberbio barco. El Chorroll es muy "echao pa' lante": imponente proa. Ahora luce como si acabara de salir de "les drassanes".