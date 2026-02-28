Castejón, el Ícaro indescifrable: gran estreno en Dénia del documental "La raó del somni"
El artista se confiesa "abrumado" por el cariño de tantos y tantos vecinos de la Marina Alta en la proyección del documental de Pau Soler que repasa la audaz y lúcida trayectoria de este creador que en 1974 se estableció en Dénia
Reivindica "el oficio del arte": "El estrés y la urgencia son innecesarios; en las ferias, veo obras sin temperatura y que son un elogio de la banalidad"
"La raó del somni" es un título acertadísimo. Remite a la frase de Goya "el sueño de la razón produce monstruos", frase que "ilustra" (sí, a veces, es la palabra la que siluetea las imágenes) esa obra en la que el creador aparece derrumbado sobre una mesa y vencido por el sueño; revolotean y acechan criaturas fantásticas, un punto espeluznantes. Razón y sueño. Intelecto y desvelos oníricos. "Mi arte es una búsqueda interna. Soy más intuitivo que intelectual y más visceral que conceptual", confiesa Joan Castejón en este documental, "La raó del somni", en el que Pau Soler asume un reto imposible: intentar descifrar al artista, al Ícaro (mito que fascina a Castejón) que "vuela hacia la libertad y sufre una salvaje caída".
La sala l'Androna, en Balèria Port, está repleta. Castejón, el artista humilde que no termina de acostumbrarse a estos homenajes, se declara "abrumado". El estreno del documental concita un enorme interés. ¿Quién es Castejón? Los críticos, otros artistas, el mundo del arte le han pegado con cera unas alas. Este documental da vuelo a todas esas "lecturas", pero su gran acierto estriba en el autorretrato, en escuchar al artista que de niño fue aprendiz de zapatero y que afirma que ha "domesticado el dedo gordo" para esta técnica tan anatómica y tan suya de dibujar deslizando el pulgar por el lienzo.
La audacia y la lucidez, rasgos del artista. Y están en los trazos de sus obras. Las primeras, las del expresionismo romántico de cuando asistía por libre a la Escuela de Bellas Artes de San San Carlos de València, revelan su penetración psicológica y compromiso social. Es un "obrero del arte". Su "Crist obrer", una pintura de 1972, es una obra poderosísima.
El artista social y comprometido se enfrentó al despiadado y represor franquismo. Entró en prisión el 1 de mayo de 1967. Cumplió condena hasta mediados de 1969. Esa experiencia carcelaria entenebreció sus obras. Al "tenebrismo" de Castejón aludió el poeta José Manuel Caballero Bonald, a quien le impactaban "la anatomía desmantelada" y "las formas que vociferan" de sus pinturas. El artista siempre ha vociferado (el arte es un grito) ante las injusticias. Series más recientes, como la de "Els desplaçats", reflejan la diáspora de los desheredados.
Dénia y el influjo del Montgó
El documental hace más que repasar la trayectoria de Castejón. Da claves íntimas. El artista y su compañara, Paca, se establecieron en 1974 en Dénia. Arminda, su hija, desvela que influyó el magnetismo del Montgó. El creador plasmó toda esa fuerza telúrica en la gran escultura en bronce de 1995 "Homenatge al Montgó".
Castejón reflexiona en el documental sobre el arte. Dice que el vídeo arte y la inteligencia artificial abren "un campo enorme" para experimentar y crear. "Pero hay un estrés y una urgencia innecesarias. En las ferias de arte, veo obras sin temperatura, elogios a la banalidad. Nunda debe olvidarse el oficio de la pintura y la escultura". Lo dice el genial obrero del arte, el Ícaro indescifrable.
El documental ha contado con el patrocinio de la Fundació Baleària, la Fundació Cirne, Els Magazinos, Rolser, Quique Dacosta, los ayuntamientos de Dénia y Pedreguer, el Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (Iecma), el Cine Club Pessic, Impulsa Cultura Fundación Salom Sabar y Ford AutoCrhistian.
