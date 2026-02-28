Así va la subasta de la finca de 1.100 hectáreas de Benigembla que fue de Julio Iglesias: ofrecen 1.350.000 euros

Se acabó el plazo. La subasta de la finca de 1.111 hectáreas en Benigembla que en su día perteneció al empresario Enrique Ballester y el cantante Julio Iglesias, entre otros, finalizó este jueves. Y, como suele ocurrir en estos casos, fue a última hora cuando se animó la puja.

Así, mientras que al inicio de la mañana la oferta más elevada apenas superaba los 600.000 euros, finalmente el proceso se cerró en 1.350.000 euros, según la información facilitada por Eactivos, el portal especializado que se ha encargado de la subasta.

Sin embargo, esto no significa que los terrenos estén ya adjudicados, puesto que los propietarios son quienes tienen ahora la última palabra y deben decidir si esta cantidad les parece suficiente o si prefieren quedarse la finca. No en vano, hay que recordar que la valoración oficial de las, en realidad, nueve parcelas que se subastaban era de 9.686.731euros, por lo que la cantidad ofertada solo cubre el 14 % de esa cantidad.

En cualquier caso, también es cierto que se trata de terrenos rústicos, donde solo se pueden construir edificaciones aisladas o algún tipo de proyecto de turismo rural, lo que reduce considerablemente el valor.

Los terrenos en cuestión son más de 11 millones de metros cuadrados situados en plena sierra, entre los municipios de Parcent y Benigembla, que eran propiedad de Coll de Rates SA, una de las sociedades del promotor Enrique Ballester, que a principios de los dos mil se alió con el cantante Julio Iglesias para realizar diversos proyectos urbanísticos.

La intención era construir en la zona más de 1.800 chalés, pero la oposición popular impidió que el suelo se recalificara, echando por tierra lo que se prometía como un negocio multimillonario.

Tiempo después el cantante madrileño decidió salir del accionariado de esta y el resto de compañías en las que invirtió en la zona y, a su vez, el grupo Ballester acabó entrando en concurso de acreedores.

Fruto de esta quiebra, los terrenos fueron durante un tiempo propiedad de la Sareb, que más tarde los vendió a un propietario privado, que ahora trata de deshacerse de ellos.

El portal destacaba en su descripción que los terrenos se ubican en un enclave natural de alto valor paisajístico, a poca distancia de núcleos turísticos y residenciales de primer nivel como Dénia, Xàbia, Altea, Calp y Benidorm, "combinando privacidad, entorno natural y proximidad a la costa mediterránea".

También que la Marina Alta se ha consolidado como uno de los ejes más dinámicos del arco mediterráneo, con una creciente demanda de proyectos sostenibles, de turismo experiencial, inversión patrimonial y conservación del territorio.

Por ello, señalaba el potencial de la finca para proyectos vinculados al ámbito agroforestal, cinegético, patrimonial o turismo rural, según la normativa vigente. En este sentido, lo cierto es que son numerosos los proyectos de este tipo que se han puesto ya en marcha en la zona, recuperando antiguas masías históricas y poniéndolas en valor.