Ambientazo en la XIV Feria del Embutido de la Vall de Pop celebrada en Llíber
Toni Pérez fue investido Torraor d'Honor como reconocimiento al apoyo de las instituciones que preside
La Vall de Pop volvió a demostrar este domingo el tirón de su cita gastronómica más emblemática. La XIV Feria del Embutido y el Producto Tradicional reunió en Llíber a numeroso público en una mañana marcada por el ambiente festivo, el aroma de las brasas y la reivindicación del producto de proximidad.
Decenas de kilos de embutido fueron asados y degustados por vecinos y visitantes, que también pudieron disfrutar de vinos de la comarca, miel, pansa y otros productos tradicionales. La jornada combinó gastronomía y promoción del territorio, con una excursión guiada para conocer la historia y el patrimonio de Llíber, música en directo durante toda la mañana y una demostración de elaboración artesanal de embutido.
Uno de los momentos centrales fue la investidura del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, como Torraor d'Honor de esta edición. El reconocimiento pone en valor su respaldo a las iniciativas gastronómicas y turísticas de municipios como los de la Vall de Pop y otros del interior de la provincia.
El distintivo le fue impuesto por el anterior Torraor d'Honor, el chef Evarist Miralles, y por el primer Torraor de la feria, Mariano Calvo, en un acto que contó con la presencia del alcalde de Llíber, José Juan Reus, y del presidente de la Asociación Turística Empresarial de la Vall de Pop (ATEVAP), Ángel Vives.
Asimismo, el diputado provincial Arturo Poquet, también alcalde de Benissa, recibió un delantal en reconocimiento a su implicación en la consolidación de esta cita gastronómica.
Gastronomía del interior de la Marina
Desde ATEVAP y el Ayuntamiento de Llíber destacaron la excelente respuesta del público y subrayaron que la feria se consolida, edición tras edición, como uno de los principales escaparates del embutido tradicional y de la riqueza gastronómica del interior de la Marina Alta. Por su parte, el presidente de la Diputación elogió este tipo de celebraciones que, destacó, se esfuerzan por promocionar los productos de proximidad.
