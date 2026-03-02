Calp aborda con el Ministerio la regeneración de la playa del Arenal-Bol: la última se realizó hace 30 años

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, se fue a Madrid a hablar de la costa. Esta son las contradicciones de que las decisiones sobre el litoral se tomen tierra adentro. La alcaldeas y el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, junto a técnicos municipales, mantuvieron una reunión de trabajo en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el objetivo de abordar de forma directa el futuro del litoral del municipio. En el encuentro participaron el subdirector general para la Protección de la Costa, Fernando Pérez Burgos, y la jefa de la Demarcación de Costas de Alicante, Rosa de los Ríos Jimeno, junto a la alcaldesa de Calp, Ana Sala, el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, y personal técnico municipal.

El concejal de Medio Ambiente y la alcaldesa, en la entrada al ministerio / Levante-EMV

Uno de los asuntos centrales tratados fue la regeneración de la playa del Arenal-Bol, cuya última actuación integral se llevó a cabo hace treinta años. El Ayuntamiento trasladó la necesidad de impulsar soluciones duraderas y sostenibles, apoyadas en estudios técnicos sobre el comportamiento de las corrientes marinas y planteadas desde el máximo respeto a las praderas de posidonia. La voluntad municipal es priorizar intervenciones que imiten los procesos naturales del litoral y aporten estabilidad a medio y largo plazo.

Asimismo, se analizó el proyecto de mejora del paseo marítimo de la Fossa, actualmente en fase de diseño, que se está elaborando siguiendo criterios de accesibilidad universal, integración paisajística y evitando cualquier afección al dominio público marítimo-terrestre. El Ayuntamiento defendió la importancia de compatibilizar la protección de la costa con la calidad del espacio urbano que disfrutan vecinos y visitantes.

Durante la reunión también se abordó la situación jurídica del Club Social La Manzanera y su encaje en la normativa vigente. El Ayuntamiento manifestó su disposición a estudiar con rigor todas las alternativas posibles, siempre desde la defensa del interés general y la garantía de seguridad para las personas usuarias y el entorno.

Planificación responsable

Con este encuentro, el equipo de gobierno reafirma su compromiso con la defensa y planificación responsable del litoral de Calp, trabajando de forma coordinada con otras administraciones para garantizar que las futuras actuaciones en las playas y espacios costeros se lleven a cabo con criterios de sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha subrayado que “estamos trabajando con cercanía y coordinación con las administraciones supramunicipales para garantizar que cada actuación en nuestro litoral sea responsable, sostenible y pensada para mejorar Calp.”

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, ha destacado que “nuestro compromiso es claro: avanzar en soluciones que protejan el medio ambiente y refuercen nuestras playas sin generar impactos innecesarios, apostando por intervenciones que respeten y mejoren nuestro entorno natural.”