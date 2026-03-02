Incendio
Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos menor, y varios desalojados por un incendio en Dénia
El fuego se ha iniciado en una vivienda del primer piso, al parecer a causa de un aparato eléctrico, en una finca de tres alturas
Un incendio declarado en un edificio de la céntrica calle Pere de Dénia ha generado una gran alarma entre los vecinos del barrio. El fuego se ha iniciado en una vivienda del primer piso, al parecer a causa de un aparato eléctrico, en una finca de tres alturas. Las llamas han provocado una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la zona.
En el interior del inmueble se encontraban varias personas en el momento en que ha comenzado el fuego. Una mujer y un menor lograron salir por sus propios medios, mientras que la pareja de la mujer y un animal de compañía han tenido que ser evacuados a través del patio de luces. Todos han sido atendidos por inhalación de humo, siendo cuatro de los cinco intoxicados.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que trabajan para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague al resto del edificio. Asimismo, los servicios de emergencia han desalojado de forma preventiva a todos los vecinos del inmueble.
Información en elaboración
