L'artista de Pego Inma Femenia, premi Jo Dona
El municipi ha preparat una agenda d’activitats culturals, educatives i reivindicatives durant tot el mes de març que culminarà amb l’entrega del guardó a la creadora pegolina
Pego ja té preparada la programació d’actes per a commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. Un calendari que combina activitats educatives, culturals i reivindicatives al llarg del mes i que culminarà amb l’entrega del Premi Jo Dona, que enguany recau en l’artista pegolina Inma Femenia. Una programació que compta amb la col·laboració de l'associació Dones Cabal.
Nascuda a Pego en 1985, Inma Femenia és llicenciada en Belles Arts i Màster en Producció Artística per la Universitat Politècnica de València, i compta amb una trajectòria consolidada en l’àmbit de l’art contemporani. La seua pràctica artística es construeix a partir d’una investigació constant guiada per la curiositat i el desig d’ampliar els límits d’allò visible, explorant la relació entre matèria i percepció i establint un diàleg entre el físic i el digital que reflecteix l’imaginari contemporani generat per les noves tecnologies. Treballa des de l’experimentació directa amb materials com polímers, alumini o PVC, així com amb tècniques de registre com la fotografia full spectrum, qüestionant els límits entre allò natural i allò artificial. Les seues instal·lacions —moltes d’elles site-specific— i escultures plantegen situacions obertes en què la llum i el color emergeixen en relació amb el cos de l’espectador i l’espai, generant experiències perceptives on conviuen i es tensionen allò material i allò intangible. Ha desenvolupat projectes per a institucions com l’IVAM, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona o CaixaForum València, Bombas Gens, i la seua obra ha estat exposada tant a nivell nacional com internacional, formant part de col·leccions públiques i privades.
La regidora d’Igualtat, Paula Orihuel, ha destacat que “reconéixer Inma Femenia és també posar en valor el talent femení que ha nascut a Pego i que hui té projecció més enllà del nostre municipi”. Orihuel ha subratllat que el Premi Jo Dona “vol visibilitzar referents femenins en diferents àmbits, especialment en sectors com el cultural i l’artístic, on encara queda camí per recórrer en matèria d’igualtat”.
L’entrega del Premi Jo Dona tindrà lloc el divendres 6 de març a les 19 hores a la Biblioteca Carmen Alemany Bay.
Actes durant tot el mes
Tot i que una de les dates més importants será la del 6 de març, el consistori ha programat una sèrie d’activitats entorn al 8M. La programació arrancarà demà dimarts 3 de març amb l’arribada de la Torxa del GAF Marina Alta amb la Flama per la Igualtat a l’IES Enric Valor.
L’endemà, el dimecres 4, la Biblioteca Carmen Alemany Bay acollirà a les 19 hores la xarrada d’Irene Ballester, “Mirades violeta per estirar el fil”. Mentre que el dijous 5 de març el departament d’Infojove organitza el taller “Una flor per a la millor”, a les 17.30 hores.
El dissabte 7, la Casa de Cultura serà l’escenari d’un conta contes infantil a les 11 hores. Segons Orihuel, “hem volgut confeccionar una programació diversa, que arribe a diferents franges d’edat i que combine la part reivindicativa amb activitats culturals i participatives”. La regidora ha insistit que el 8M “no és només una data al calendari, sinó una oportunitat per reflexionar col·lectivament sobre els avanços assolits i els reptes que encara tenim com a societat”.
El diumenge 8 de març, Dia Internacional de la Dona, tindrà lloc la tradicional caminada fins a la Plaça Maria Cambrils, amb eixida des del Pla de la Font a les 10 hores. Allí es procedirà a la lectura del manifest i a l’entrega del premi. La programació continuarà el dijous 12 amb la representació de “Retrat d’un Maltractador”, a càrrec de Javier Scotto, a les 19 hores a la Casa de Cultura.
El diumenge 15 se celebrarà la Ruta de la Dona pels carrers del poble, amb eixida a les 10.30 hores des del Pla de la Font. El divendres 20, la Biblioteca projectarà a les 19 hores la pel·lícula “La Virgen Roja”.
Els actes es tancaran el dissabte 28 amb la presentació de la revista “Les sorts Púrpures”, a les 12 hores a la Biblioteca Carmen Alemany Bay.
La regidora d’Igualtat remarca que “malgrat els avanços aconseguits en els últims anys, continuen existint desigualtats reals en àmbits com el laboral, el social o el familiar”. En aquest sentit, assenyala que “actes com els que organitzem al voltant del 8M són fonamentals per visibilitzar aquestes situacions, generar consciència col·lectiva i continuar treballant des de les institucions i des de la societat per avançar cap a una igualtat plena i efectiva”. Per tot això, indica, “convidem tota la ciutadania a participar en els actes i a fer del 8M una jornada de reflexió i també de compromís”. Orihuel també remarca “la importància de l'associació Dones Cabal, una entitat important i que des de fa tants anys que treballa per tal de millorar la nostra societat”.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse