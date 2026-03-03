Campanas al vuelo en Dénia: la Maria de la Victòria, de 1.425 kilos, bajada del cielo como una pluma

Ha bajado "flotando" del cielo. Los técnicos de Electro Recamp, la empresa de Atzaneta especializada en campanas ("las de las iglesias, no las extractoras de las cocinas", ha bromeado César Tomás, uno de los especialistas), han descolgado como si fuera una pluma la gran campana de Dénia, la Maria de la Victòria, que pesa nada menos que 1.425 kilos (más de dos toneladas si se le suman el yugo de hierro y todo el mecanismo que la hacía girar). No es ligera, desde luego.

La operación ha sido compleja. Pasadas las 14 horas, los técnicos han conseguido sacar la campana por el hueco del campanario. Es como enhebrar una colosal aguja. Antes la habían enderazado. Quedó boca arriba, bloqueada, al voltear. Se rompió el eje. Se detectó el viernes. La Policía Local precintó inmediatamente la Plaça de l'Ajuntament por el riesgo de que semejante bronce cayera desde los 30 metros de altura del campanario.

Y el riesgo no era para tomárselo a broma. El técnico César Tomás ha calificado de "milagro" que la campana no se desprendiera del todo y cayera con brutal estrépito a la plaza o bien dentro del cuerpo del campanario.

Sobre las 10 horas, ha llegado a la plaza una gran grúa. Paco Catalá, presidente de la Cofradía de Sant Roc, ha explicado que las cinco campanas de esta iglesia, la de l'Assumpció, se subieron en 1942. Las fundieron los Hermanos Roses de Silla. En los años 80 se cambió el yugo de madera por otro de hierro. También se mecanizó el sistema de repiques y volteo. Lo del hierro ha sido, a la larga, una mala solución. La madera, antes la de carrasca y ahora la de iroco, resiste más y absorbe mejor las vibraciones. "Nuestras campanas han resonado para anunciar la alegría de las fiestas, el dolor de los funerales y también para avisar de incendios. Ese lenguaje es parte de nuestra historia", ha afirmado Catalá.

Momento en el que se ha sacado la campana por el hueco del campanario

Queda la campana civil y laica del ayuntamiento

Ahora el centro de Dénia enmudece. Bueno, está la campana civil y laica del ayuntamiento. Da puntualmente las horas.

Representantes de las Cofradías de Sant Roc y de la Santíssima Sang han asistido desde abajo a la compleja operación para descolgar los bronces. Ha sido histórico. La imponente campana Maria de la Victòria se ha bajado con delicadeza. Los técnicos han utilizado quinales de cadena, una especie de trócola o poleas para, en primer lugar, dar la vuelta a la campana y enderezarla.

Imagen de la bajada de la campana tomada desde la plaza

Los cinco bronces están repletos de herrumbre. Están muy expuestos al aire del mar. "Los ejes están bastante fastidiados. Las cinco campanas necesitan restaurarse", ha indicado César Tomás. Esta empresa las llevará ahora a su taller de Atzaneta. Son de bronce de ley. Pero el deterioro es evidente. Dos de las campanas no volteaban. Y el susto de la Maria de la Victòria, la más grande, ya convenció a la parroquía de que las campanas no estaban para más vueltas.

El técnico ha avanzado que el yugo se sustituirá ahora por uno de madera. Se vuelve a lo de antes. No será de carrasca, sino de iroco. También ha apuntado que la restauración no se hace de un día para otro. Para Pascua (campanas al vuelto, voltean que es una gloria), las campanas de l'Assumpció no estarán restauradas. Imposible. Pero, quizá, si lleguen a la Festa Major y a la Santíssima Sang.

Sea como fuere, si hoy ha sido un día histórico, todavía lo será más el que se vuelvan a subir las campanas a los cielos de Dénia, a este campanario que sobresale en el perfil del centro histórico.