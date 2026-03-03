Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

Cielos turbios y coches sucios por la llovizna de chocolate: la calima es una lata en la Marina

Las posibles precipitaciones de este miércoles serán de barro: los lavaderos de coches harán el agosto

Un coche, manchado por el calabobos de chocolate

Un coche, manchado por el calabobos de chocolate / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Las colas en las gasolineras para llenar el depósito por el temor a que los combustibles se disparen van a ser poca cosa comparadas con las colas en los lavaderos de coches. La calima es una lata en la Marina Alta. La borrasca Regina ha dejado llovizna de chocolate. No ha llegado a ser lluvia de sangre. Pero ese calabobos marroncillo ha ensuciado los coches aparcados en la calle.

Imagen tomada hoy desde Dénia. El Montgó, esfumado

Imagen tomada hoy desde Dénia. El Montgó, esfumado / A. P. F.

El cielo está turbio y pesado. El polvo sahariano en suspensión se nota. Los vecinos no pueden respirar a pleno pulmón. Y mejor no salir a hacer deporte al aire libre. Llegas a casa con la nariz congestionada.

Noticias relacionadas

El cielo gris, el paisaje emborronado

Si este miércoles hay precipitaciones, serán de barro. El cielo está tan apelmazado y denso que montañas como el Montgó, en Xàbia y Dénia, se han esfumado. Este martes ha sido gris y plúmbleo. Las borrascas han sido de todos los colores este invierno en la comarca (viento, lluvia, temporal...). Y ahora ha llegado una borrasca de partículas, de polvo sahariano que emborrona el paisaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  8. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

Cielos turbios y coches sucios por la llovizna de chocolate: la calima es una lata en la Marina

Cielos turbios y coches sucios por la llovizna de chocolate: la calima es una lata en la Marina

Campanas al vuelo en Dénia: la Maria de la Victòria, de 1.425 kilos, bajada del cielo como una pluma

Campanas al vuelo en Dénia: la Maria de la Victòria, de 1.425 kilos, bajada del cielo como una pluma

El Supremo obliga a dictar una nueva sentencia en el caso Brugal de Calp

El Supremo obliga a dictar una nueva sentencia en el caso Brugal de Calp

Pillados a la carrera: el concejal de Deportes y varios vecinos de Xàbia le echan el guante a dos ladrones que intentaron asaltar una joyería

Pillados a la carrera: el concejal de Deportes y varios vecinos de Xàbia le echan el guante a dos ladrones que intentaron asaltar una joyería

Recogen ropa para la madre y su hijo de 3 años del piso que ardió en Dénia: "Lo han perdido absolutamente todo"

Recogen ropa para la madre y su hijo de 3 años del piso que ardió en Dénia: "Lo han perdido absolutamente todo"

Una habitación "propia": la Vall de Gallinera adjudica dos viviendas compartidas a jóvenes, y no pagan alquiler, sino 100 euros de luz y agua

Una habitación "propia": la Vall de Gallinera adjudica dos viviendas compartidas a jóvenes, y no pagan alquiler, sino 100 euros de luz y agua

L'artista de Pego Inma Femenia, premi Jo Dona

L'artista de Pego Inma Femenia, premi Jo Dona

Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia

Cinco atendidos por inhalación de humo, uno de ellos un menor de 3 años, y varios desalojados por un incendio en Dénia
Tracking Pixel Contents