Cielos turbios y coches sucios por la llovizna de chocolate: la calima es una lata en la Marina

Las colas en las gasolineras para llenar el depósito por el temor a que los combustibles se disparen van a ser poca cosa comparadas con las colas en los lavaderos de coches. La calima es una lata en la Marina Alta. La borrasca Regina ha dejado llovizna de chocolate. No ha llegado a ser lluvia de sangre. Pero ese calabobos marroncillo ha ensuciado los coches aparcados en la calle.

Imagen tomada hoy desde Dénia. El Montgó, esfumado / A. P. F.

El cielo está turbio y pesado. El polvo sahariano en suspensión se nota. Los vecinos no pueden respirar a pleno pulmón. Y mejor no salir a hacer deporte al aire libre. Llegas a casa con la nariz congestionada.

El cielo gris, el paisaje emborronado

Si este miércoles hay precipitaciones, serán de barro. El cielo está tan apelmazado y denso que montañas como el Montgó, en Xàbia y Dénia, se han esfumado. Este martes ha sido gris y plúmbleo. Las borrascas han sido de todos los colores este invierno en la comarca (viento, lluvia, temporal...). Y ahora ha llegado una borrasca de partículas, de polvo sahariano que emborrona el paisaje.