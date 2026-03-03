Cielos turbios y coches sucios por la llovizna de chocolate: la calima es una lata en la Marina
Las posibles precipitaciones de este miércoles serán de barro: los lavaderos de coches harán el agosto
Las colas en las gasolineras para llenar el depósito por el temor a que los combustibles se disparen van a ser poca cosa comparadas con las colas en los lavaderos de coches. La calima es una lata en la Marina Alta. La borrasca Regina ha dejado llovizna de chocolate. No ha llegado a ser lluvia de sangre. Pero ese calabobos marroncillo ha ensuciado los coches aparcados en la calle.
El cielo está turbio y pesado. El polvo sahariano en suspensión se nota. Los vecinos no pueden respirar a pleno pulmón. Y mejor no salir a hacer deporte al aire libre. Llegas a casa con la nariz congestionada.
El cielo gris, el paisaje emborronado
Si este miércoles hay precipitaciones, serán de barro. El cielo está tan apelmazado y denso que montañas como el Montgó, en Xàbia y Dénia, se han esfumado. Este martes ha sido gris y plúmbleo. Las borrascas han sido de todos los colores este invierno en la comarca (viento, lluvia, temporal...). Y ahora ha llegado una borrasca de partículas, de polvo sahariano que emborrona el paisaje.
