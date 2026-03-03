Una habitación "propia": la Vall de Gallinera adjudica dos viviendas compartidas a jóvenes, y no pagan alquiler, sino 100 euros de luz y agua

Una habitación "propia". El clásico del feminismo de Virginia Woolf cobra en la Vall de Gallinera un nuevo significado. Quienes se emancipan son los jóvenes. Este municipio rompe un "techo de cristal", el de la emergencia habitacional, y facilita que los jóvenes hagan vida propia e independiente. Además, es un proyecto que refuerza la comunidad y la solidaridad. La Vall de Gallinera enfoca el problema de la vivienda desde la perspectiva de un pueblo que está luchando contra la despoblación. Mantiene la esencia del "bon dia", de ese espíritu de pueblo de cuidarse unos a otros.

El gobierno local ha puesto la primera piedra para hacer frente al problema de la vivienda. Acaba de adjudicar a cuatro jóvenes las habitaciones de las dos viviendas compartidas de Alpatró. Las antiguas escuelas se han reformado con fondos europeos. Ahora son espacios de vida y de compartir.

Compartir espacios comunes y reforzar vínculos

Estos jóvenes se emancipan y harán "colla". Las habitaciones se les han adjudicado por un año con la posibilidad de estar un segundo. Compartirán espacios comunes y reforzarán vínculos. Las adjudicaciones se han realizado por orden de la bolsa de demandantes de vivienda compartida en la Vall de Gallinera. La bolsa se creó el pasado año.

Los beneficiarios no pagan alquiler. Sí que tienen que abonar al mes cien euros para cubrir los gastos de luz y agua.

Estos jóvenes ya tienen "habitación propia". Y es el primer paso para que puedan iniciar una vida independiente y tremendamente ilusionante.