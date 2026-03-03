Pillados a la carrera: el concejal de Deportes y varios vecinos de Xàbia le echan el guante a dos ladrones que intentaron asaltar una joyería

Xàbia es un pueblo de piernas ligeras. Entre los vecinos y los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, hay auténticos galgos. Y hoy dos ladronzuelos han perdido la carrera. Les han echado el guante cuando intentaban escabullirse. Uno de sus perseguidores, el concejal de Deportes, Toni Molina, ha demostrado que quien tuvo retuvo. Llegó a ciclista profesional. Sigue en forma. Ha alcanzado al caco más rápido. Lo ha retenido hasta que ha llegado la Policía Local.

Los dos ladrones han entrado esta mañana, sobre las 10 horas, en la joyería de la Plaça de l'Església. Solo estaba una de las dueñas. La otra había salido un momento. Uno de los cacos ha preguntado a la propietaria. Le ha pedido que le mostrara joyas. Mientras, el otro, pensando que la joyera se descuidaría, ha intentado meter la mano en las vitrinas y birlar alhajas. La dueña ha visto que los dos supuestos clientes no eran trigo limpio. Ha empezado a gritar y a pedir auxilio. A esas horas, en la plaza no se oye ni una mosca. Los gritos los han escuchado en el ayuntamiento.

Persecución por varias calles

Los ladrones, al verse descubiertos, han escapado a la carrera. No han logrado llevarse nada. El concejal de Deportes ha perseguido al más ágil. Ha corrido tras él tras varias calles y, finalmente, cuando el caco había perdido ya fuelle, le ha dado alcance. Lo ha pillado en el barrio de Thiviers. Lo ha retenido hasta que ha llegado la Policía Local.

El otro no ha ido nada lejos. Los vecinos y el intedente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, lo han atrapado a pocos metros de la joyería, delante del restaurante la Sucreria. Los policías también lo han arrestado.

El robo frustrado ha acabado con una persecución a la carrera. Y los ciudadanos de a pie tienen más zancada que los delincuentes.