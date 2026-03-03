Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recogen ropa para la madre y su hijo de 3 años del piso que ardió en Dénia: "Lo han perdido absolutamente todo"

La "escoleta" a la que va el niño inicia una campaña solidaria: "Empiezan de cero y queremos que no lo hagan solos"

La vivienda quedó totalmente arrasada / Consorcio de Bomberos de Alicante

Alfons Padilla

Dénia

El incendio destruyó totalmente el piso. Todo reducido a cenizas. La madre y su hijo de 3 años que ayer lograron escapar del fuego que arrasó su piso de la calle Pare Pere, en Dénia, "lo han perdido absolutamente todo". La "escoleta" (Centre d'Educació Infantil) al que va el pequeño sabe de la difícil situación de esta familia. "Empiezan de cero y queremos que no lo hagan solos".

La "escoleta" es Bombonets. Ha lanzado un llamamiento solidario. "Necesitan nuestra ayuda para poder empezar de nuevo". Están recogiendo ropa para el pequeño y para la madre. También piden calzado de la talla 28, para el niño, y de la 38, para su mamá. "Cada prenda cuenta. Cada gesto suma. Cada pequeño acto de solidaridad puede convertirse en un gran abrazo en forma de ayuda", subraya este centro.

El perro salvado por los bomberos y la destrucción del incendio en Dénia (imágenes)

El perro salvado por los bomberos y la destrucción del incendio en Dénia (imágenes) / Consorcio de Bomberos de Alicante

La vivienda ha quedad inhabitable. El ayuntamiento también está buscando una solución habitacional urgente para esta familia. Mientras, los vecinos de los otros tres pisos van volviendo a sus casas. El del cuarto pudo regresar ayer mismo. Los del tercero y el segundo deben limpiar a fondo las paredes y eliminar el hollín tóxico que quedó adherido. El fuego provocó una densa humareda.

Alarma en Dénia: así salían las llamas y el humo por el balcón del piso devorado por el fuego (vídeo)

Alfons Padilla

Mientras, la madre y el niño de 3 años, que vivían en el primero, en el piso donde comenzó el fuego (se originó en un calefactor eléctrico), han perdido todas sus pertenencias y se han quedado sin vivienda.

Trágico invierno de incendios

Por otra parte, hay preocupación por los numerosos incendios en viviendas que han ocurrido este invierno en la Marina Alta. El más trágico fue el de Jávea Park, en el Arenal de Xàbia. Murieron un vecino de 42 años y una mujer de 70.

