Tu basura te retrata: Benissa instala contenedores inteligentes que miden los residuos de cada vivienda

El "somos lo que..." ha hecho fortuna. Somos lo que comemos, somos los libros que leemos, somos la música que escuchamos... Y también, claro, somos la basura que producimos. La basura nos retrata. Y Benissa va a saber con cierta exactitud qué basura genera cada vecino y, lo que es más importante, si la deposita en el contenedor que toca y, por tanto, recicla. Reciclar es ahorrar. Si todos los vecinos se suben al carro y empiezan a separar escrupulosamente los residuos, el ayuntamiento podrá bajar la tasa. Separar es una decisión inteligente. Mezclar los residuos es lo contrario: ignorancia e incivismo.

El ayuntamiento ha presentado la nueva campaña de concienciación “Siguem Intel·ligents”, una iniciativa que supondrá la implantación progresiva de contenedores inteligentes en el municipio con el objetivo de mejorar los índices de reciclaje y adaptar la tasa de basura al comportamiento individual de cada vecino.

La rueda de prensa ha contado con la presencia del alcalde de Benissa, Arturo Poquet, el gerente de Benissa Impuls, Rubén Moncho, y el educador ambiental de Sembra Natura, Ramón Pérez.

Un sistema que premia el reciclaje

La campaña contempla la sustitución de los actuales contenedores por otros inteligentes capaces de contabilizar los residuos que deposita cada ciudadano. Este registro permitirá que la tasa de basura pueda ser fija o variable, de manera que aquellos vecinos que reciclen correctamente puedan beneficiarse de una reducción en el impuesto.

Tal y como se ha explicado, el proyecto se desarrollará en tres fases:

Primera fase (marzo): instalación de los nuevos contenedores inteligentes en distintos puntos del municipio.

Segunda fase: distribución de tarjetas personalizadas a la ciudadanía , que permitirán identificar y contabilizar los residuos depositados.

Tercera fase: comunicación detallada del funcionamiento del sistema de recogida y refuerzo informativo a través de redes sociales.

Durante el periodo inicial, los contenedores permanecerán abiertos para facilitar la adaptación progresiva de la población. Posteriormente, será necesario utilizar la tarjeta personal para poder depositar los residuos.

Campaña de concienciación y apoyo ciudadano

El consistorio ha subrayado que la campaña informativa será clave para que la ciudadanía comprenda tanto el funcionamiento técnico del sistema como el compromiso ambiental que implica. Además, se habilitará un teléfono de atención a la ciudadanía para resolver dudas y ofrecer asistencia durante el proceso de implantación.

El alcalde ha recordado que los objetivos de recogida selectiva marcados por la Unión Europea establecen la obligación de alcanzar un 60% en 2030 y un 65% en 2035, metas que requieren la implicación directa de los municipios y sus vecinos.

En este sentido, el Ayuntamiento ya trabaja en la modificación de la ordenanza municipal para adaptar la normativa local al nuevo sistema. Con “Siguem Intel·ligents”, Benissa da un paso adelante hacia un modelo de gestión de residuos más justo, eficiente y sostenible, donde reciclar mejor tendrá un beneficio directo en el bolsillo de la ciudadanía.