El bosque, arrasado: la Fiscalía ya investiga el estrago en la costa virgen de Benissa

No ha sido, desde luego, una tala quirúrgica. La empresa ha entrado a saco. Ha talado los pinos a las bravas. Las fotografías difundidas por la plataforma Salvem el litoral y por los grupos de la oposición en Benissa Reiniciem, Compromís y Cibe reflejan el estrago. La "tala" de pinos secos y muertos e infectados de "Tomicus destruens" ha terminado en deforestación y desolación. El frondoso bosque litoral del Tossal de l'Asprar de Benissa, situado entre las calas de Pinets y la Llobella y salvado hasta ahora milagrosamente de la construcción (perteneció a la familia Patmore, de la aristocracia británica y cuyo chalé estaba emboscado en este terreno de 55.000 metros cuadrados), ha quedado arrasado.

Los trabajos han ido más allá de una tala quirúrgica de pinos / Salvem el litoral

La plataforma, al tiempo que difundía las imágenes, lamentaba que la empresa Benissa Natura, S. L., pese a carecer de licencia municipal de obras, "sigue realizando actuaciones presuntamente ilegales consistentes en la entrada y actuación de maquinaria pesada, incluyendo maquinaria de cadena, la remoción masiva de terrenos, la destrucción de vegetación y la apertura de carriles y viales no autorizados". La mercantil pretende construir un hotel y villas de lujo.

Los tres grupos de la oposición ya han recibido respuesta a la denuncia que presentaron ante la Fiscalía de Dénia. Ha abierto diligencias. Ha enviado un oficio al Seprona de la Guardia Civil de El Verger y le pide que investigue si se han realizado obras de urbanización, construcción o edificación e identifique a los promotores. También le solicita que averigüe si se han talado especies de flora protegida.

La Fiscalía también ha reclamado al Ayuntamiento de Benissa que le traslade la clasificación del suelo y aclare si ha dado licencia de obra.

Alteración del suelo y erosión

La "naturaleza" de los trabajos realizados en este terreno dista de los de una tala quirúrgica y limitada a los pinos que estaban secos y muertos. La plataforma y los grupos de la posición aseguran que "no solo se está transformando de forma acelerada la fisonomía natural del paraje, sino que están provocando la compactación del suelo, generando procesos erosivos y alterando gravemente la morfología natural del terreno". Aseguran también que han "desaparecido" plantas protegidas que hasta hace unas semanas podían observarse desde fuera de la valla que cierra lo que hasta hace nada era un bosque litoral.

La drástica deforestación llevada a cabo en estos terrenos litorales / Salvem el litoral

Esas plantas son la jarilla cabeza de gato (cap de gat, Helianthemum caput-felis). Florece ahora y es de llamativo color amarillo. En el visor de flora protegida de la Generalitat Valenciana se comprueba que las comunidades de esta especie botánica se concentraban en la ladera del Tossal de l'Asprar que da al mar, pero también las había dentro del bosque, donde ahora se ha llevado a cabo la drástica tala. Esta planta está descrita como "vulnerable" en el Catálogo Español de Especies Amenazas.

"Daños irreversibles"

"Estamos ante un escenario en el que los daños pueden ser irreversibles. La destrucción de ejemplares y la alteración de su hábitat no es una cuestión menor ni subsanable con posterioridad", advirten Salvem el litoral y los tres grupos de la oposición, que denuncian la "inacción" del alcalde de Benissa, Arturo Poquet, del PP, quien hasta ahora ha afirmado que la tala se ceñía a los pinos afectados de "Tomicus".

La plataforma y los tres grupos políticos exigen la paralización inmediata de cualquier actuación en estos terrenos. Instan a la conselleria de Medio Ambiente a que evalúe el daño ambiental que se ha producido ya en el paraje del Tossal de l'Asprar.