El folk és primavera a Xàbia: accent valencià i feminisme
El cartell del Xàbia Folk inclou tres formacions valencianes, Trobadorets, Jorge Gumbau i Va de Dones, representant tres àmbits diferents de la música d'arrel valenciana: música familiar, cançó popular i cançó tradicional
El folk és primavera. La música d'arrel florix a Xàbia. I ho fa alhora que tornen falzies i oronetes i el seu piu-piu ompli tot el poble d'una musiqueta coral i de fantasia. El Xàbia Folk se celebrarà els dies 17 d’abril i 8, 9 i 10 de maig en diversos espais del municipi, fins i tot a l'ermita del tossal de Santa Llúcia, un paratge natural, pintoresc i popular.
La regidora de Cultura, Mavi Pérez; el representant de l’organització del Xàbia Folk, Toni Torregrosa; i membres de La Romàntica del Saladar, Tolo Bas i Joan Buigues, han presentat els concerts.
Han destacat la consolidació del festival com una cita cultural de referència, així com la qualitat i diversitat de la programació d’enguany, que combina propostes valencianes amb formacions de territoris veïns.
El cartell de 2026 inclou tres formacions valencianes: Trobadorets, Jorge Gumbau i Va de Dones, representant tres àmbits diferents del folk valencià: música familiar, cançó popular i cançó tradicional. Una mostra de la riquesa i vitalitat de l’escena actual.
Les altres tres propostes arriben des de La Manxa, Catalunya i Mallorca, amb noms consolidats i emergents de gran projecció com Karmento, La Baula i Pitxorines. Totes tres formacions són inèdites en els festivals de terres valencianes i aporten noves mirades al folk contemporani.
Programació
El festival arrancarà el 17 d’abril amb una jornada completa:
- 12.00 h – Plaça de l’Església: Trobadorets presentarà Creixem, un espectacle festiu, didàctic i participatiu per a tota la família.
- 19.30 h – Casa de Cultura: Jorge Gumbau oferirà Barreja, el seu primer treball discogràfic, amb una proposta arrelada a la tradició oral valenciana.
- 22.30 h – Plaça de l’Església: La Baula presentarà Cançons a l’ombra, un viatge per balades, romanços i melodies recuperades amb nous arranjaments.
El festival continuarà el 8 de maig (22.30 h, Plaça de la Constitució) amb Karmento, que presentarà La Serrana, en un concert que comptarà amb la col·laboració especial de La Romàntica del Saladar en algunes peces.
El 9 de maig (22.30 h, Plaça de la Constitució) serà el torn de Pitxorines, que presentarà Sa falda girada, una proposta fresca i vibrant basada en la cançó popular mallorquina.
Finalment, el 10 de maig (12.00 h, Ermita de Santa Llúcia), el grup Va de Dones oferirà un concert de cançó tradicional valenciana des d’una perspectiva de gènere, en un entorn patrimonial tan emblemàtic com el tossal de Santa Llúcia.
Des de l’organització s’ha incidit en què Xàbia Folk manté la seua essència: recuperar, dignificar i projectar la música d’arrel, tot connectant tradició i contemporaneïtat. El festival aposta per concerts gratuïts en espais oberts i patrimonials, acostant la cultura a tots els públics i reforçant la identitat musical del territori.
