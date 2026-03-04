El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo

El Gran Hotel Bali, reconocido como el hotel más alto de Europa y uno de los iconos del skyline de Benidorm, presenta su ambiciosa programación musical 2026, consolidándose como uno de los principales espacios hoteleros de conciertos y festivales del Mediterráneo.

Con más de una docena de grandes citas culturales ya confirmadas y nuevas incorporaciones aún por anunciar, el Gran Hotel Bali refuerza su apuesta por integrar alojamiento, espectáculo y experiencia turística en un mismo entorno.

Programación Musical 2026 – Gran Hotel Bali

Concierto Tunde – Shola · 5 febrero

Festival de Bachata / Salsa · 12-15 febrero

Festival Internacional de Baile Latino · 19-22 febrero

Concierto de Alexander Rybak (ganador de Eurovisión) · 5 marzo

Homenaje a The Beatles por La Banda de Late Motiv · 21 marzo

Festival Internacional Cubano · 9-12 abril

Bali R´N´R Festival · 17-19 abril

Festival Tango · 28 abril – 3 mayo

Pasión por la Danza (Concurso de baile) · 8-10 mayo y 5-7 junio

Benidorm Soul Festival · 13-17 mayo

Festival Salsa-Bachata · 27-30 agosto

Benidorm Disco Funk Festival 70’-80’-90’ · 16-20 septiembre

World Dance Festival · 1-4 octubre

Bachata Festival · 13-15 noviembre

El calendario continúa abierto y la previsión es incorporar nuevas citas musicales en los próximos meses.

Impacto estimado 2026

La previsión para el conjunto del año es:

Más de 20.000 asistentes acumulados .

. Entre 7.000 y 9.000 pernoctaciones directas vinculadas a los eventos .

. Picos superiores al 90-95% en temporada media.

Se estima que aproximadamente el 85% de los asistentes pernocta en el propio establecimiento, generando además efecto tractor sobre otros alojamientos del destino.

De icono arquitectónico a icono cultural

Con más de 50 plantas y una infraestructura preparada para albergar grandes formatos musicales, el Gran Hotel Bali consolida un modelo que integra:

Espacio escénico profesional

Producción técnica especializada

Alojamiento para artistas y asistentes

Restauración y barras propias

Paquetes de estancia vinculados al evento

Este modelo de venue hotelero impulsa la desestacionalización y fortalece la posición de Benidorm como destino cultural abierto todo el año

Esta línea de programación se mantendrá como apuesta estratégica del Gran Hotel Bali en los próximos años, reforzando su posicionamiento como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo.