Otro paso hacia la ciudad universitaria: Dénia, sede de la Universitat de València

Dénia sigue aprobando asignaturas para convertirse en ciudad universitaria. Lo será de todas todas cuando se termine el campus de Torrecremada (será campus de la Universitat d'Alacant) y se construyan los aularios. Mientras tanto, se da cancha a otras universidades. La UNED de Dénia lleva décadas y décadas ofreciendo formación universitaria. Y hoy la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, y el alcalde, Vicent Grimalt, han firmado un convenio marco de colaboración para el desarrollo de actividades de formación, de promoción de la investigación y la divulgación, la edición conjunta de publicaciones y la promoción mutua de las actividades que organicen cada una de las partes.

Un acuerdo, ha destacado la rectora, que tiene una importancia muy concreta: “Tener en Dénia una sede de la Universidad de València, una institución con 527 años de antigüedad, la segunda de España y reconocida mundialmente”.

“El convenio –ha anunciado- se dirige específicamente a la formación a lo largo de la vida, que llevaremos a cabo en Dénia a través de microcredenciales universitarias, consideradas como títulos oficiales por la Unión Europea”.

Se trata de cursos de formación de corta duración, eminentemente prácticos, dirigidos a personas graduadas, profesionales sin titulación o estudiantes durante su etapa universitaria. En definitiva, a las personas que deseen ampliar y actualizar los conocimientos, competencias y habilidades formativas o profesionales que contribuyan a una mejor inserción laboral o al desarrollo profesional.

Son un tipo de formación a demanda, que pueden ser solicitadas por una empresa o institución para cubrir sus necesidades específicas de formación. Así pues, ha explicado Mestre, el acuerdo firmado hoy ofrece el marco legal para hacer propuestas a la Universitat de València que complementen la formación en diferentes ámbitos o sectores del municipio, abriendo, asimismo, las puertas a otros ámbitos como la cultura.

El anhelo convertido en realidad de la ciudad universitaria

El alcalde de Dénia ha destacado que este acuerdo con la Universitat de València forma parte del trabajo desarrollado desde hace un tiempo “para hacer realidad el proyecto de convertir Dénia en una ciudad universitaria. Un proyecto que gira alrededor de la rehabilitación de la finca de Torrecremada, a punto de finalizar, para convertirla en sede de una actividad cultural y académica que queremos que vaya creciendo y atrayendo nuevas oportunidades formativas a nuestra ciudad”.

Han sido testigos de la firma del convenio marco el gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, el catedrático Joan Romero, la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, la concejala de Educación, Melani Ivars y otros miembros de la Corporación municipal.