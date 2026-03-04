El velero encallado en Xàbia se traga otro temporal y pierde la botavara

Va para la cuarta estación. Encalló el pasado 24 de julio, en pleno verano, en la costa de piedra del Primer Muntanyar de Xàbia. Se convirtió en atracción turística. El Bau bau es un velero de impresión: 19 metros de eslora y un mástil de mucho vuelo. Pasó el otoño. Llegó el invierno y los temporales empujaron el barco unos metros tierra adentro. Además, frustraron los trabajos para intentar reflotarlo. Desde la borrasca Harry, de finales de enero (el velero sufrió fuertes embates), ya no hay movimiento. No lo hay de operarios. Ahora el Bau bau se traga un nuevo temporal, el de la borrasca Regina. No es nada del otro jueves. Pero el mar hace labor de zapa. Los desperfectos ya saltan a la vista.

La botavara se ha soltado del mástil y está tirada en tierra; la Policía Local le ha colocado un precinto para que no la roben / A. P. F.

Tras Harry, el velero todavía mantenía la botavara (palo horizontal enganchado al mástil). La vela estaba enrollada. Ahora esa pieza se ha desprendido. Está en el suelo. La Policía Local le ha colocado un precinto para que nadie tenga la tentación de robarla. La Policía también ha vuelto a vallar el perímetro del barco. Se han instalado cámaras de seguridad para prevenir saqueos.

El velero llegará a primavera encallado. Su cuarta estación. La opción de reflotarlo parece descartada. Los operarios pretendían crear una rampa de varada para devolver el Bau bau al mar. Pero los temporales destrozaron el trabajo que habían hecho. Ahora la alternativa es sacarlo por tierra. También es complicado.

Atracción turística: un naufragio siempre engancha

Los turistas que regresen esta Semana Santa a Xàbia se reencontrarán con el velero. Si en verano fue lo más fotografiado de Xàbia, ahora, al iniciarse la nueva temporada turística, volverá a tener foco. Un naufragio siempre engancha.

Este barco arrastra, además, una historia de thriller. Antes de que lo adquiriera su actual propietario en una subasta judicial por 85.000 euros (una ganga), fue narcovelero. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Las autoridades lo incautaron. Estuvo inmovilizado en el puerto de Cartagena. Luego lo sacaron a subasta. Pero por poco tiempo. Encalló en Xàbia.